VŠ jsou připraveny na on-line výuku, vývoj je moc nepřekvapil

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražské vysoké školy jsou většinou připraveny na on-line výuku, která má v Praze platit od pondělí do konce října. Komplikace by jim mohlo přinést distanční vzdělávání v předmětech, které vyžadují laboratorní či klinickou praxi nebo práci v dílnách či ateliérech. Na ty se ale v nařízení pražských hygieniků nyní vztahuje výjimka. Současný vývoj epidemie zástupce univerzit nepřekvapil. Nelíbí se jim ale, že politici často mění svá sdělení. Vyplývá to z informací od zástupců vysokých škol, které oslovila ČTK.