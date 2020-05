Všechny školy se dnes pro žáky posledních ročníků neotevřely

"My budeme pro deváťáky fungovat od středy. Dnes ještě dopřipravíme složení skupin po patnácti žácích," uvedl ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích Michal Černý. Do školy se podle něj chystá 41 deváťáků z 53. Ze dvou tříd tak vedení školy vytvoří tři skupiny. "Samozřejmě, že nikdo nechce být v té smíšené, ale to se nedá nic dělat. Nějak to rozdělit musíme, o klíči bychom měli rozhodnout právě dnes," řekl Černý.

Deváťáci budou do školy v Klánovicích chodit na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy dvakrát týdně, a to ve středu a v pátek. V obou dnech budou mít hodinu češtiny a hodinu matematiky. Podle Černého se do skupin přihlásily i děti, které se k přijímacím zkouškám nechystají, ale chtějí zase vidět spolužáky. Všichni budou mít vedle prezenční přípravy nadále výuku na dálku jako ostatní ročníky.

Do Masarykovy střední školy chemické se žáci nechystají. "U nás jedeme dál distančně, protože jsme praktickou část stihli udělat s maturanty kompletně. To znamená, že na teorii já tam děti nepotřebuji fyzicky mít přítomné a jedeme na jistotu, aby se někde nenakazily," uvedl ředitel školy Jiří Zajíček. Vyučující podle něj připravují maturanty na zkoušky pomocí videokonferencí už asi dva týdny. "Máme sestavené skupiny podle předmětů, ze kterých žáci budou maturovat a vede si to vždy zkoušející toho příslušného předmětu," řekl.

Podle něj jsou žáci na výuku na dálku už zvyklí a dobře vybavení. Několika žákům škola zapůjčila také notebooky.

Do Gymnázia Nad Štolou v Praze 7, které řídí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, přišlo dnes ráno asi 45 maturantů. Podle ředitelky je to kolem dvou třetin všech, kteří mohli dorazit. "My máme celkem 150 maturantů, ale první hodinu třeba neměli zrovna všichni vypsaný svůj maturitní předmět," řekla. Ráno bylo v rozpisu asi šest skupin. V některých je zapsáno míň než povolených 15 žáků. Prezenční výuka pro maturanty se koná do 12:30, odpoledne funguje jen online vzdělávání, a to hlavně pro nižší ročníky, dodala Schejbalová.

Podle ředitelů přistoupily školy k obnovení výuky různými způsoby. Zajíček, který vede Unii školských asociací CZESHA, uvedl, že některé školy například zahájily praktickou výuku nebo počítají s prezenční teoretickou výukou pro poslední ročníky. "Spousta škol to nějakým způsobem zkombinovala," dodal. Podle Černého, který je šéfem Asociace ředitelů základních škol, jsou rozdíly i mezi základními školami. Někde budou moct deváťáci chodit do škol každý den, jinde jen v některých dnech, někde budou mít učitele, na které jsou zvyklí, jinde jiné, někde budou mít jen češtinu a matematiku, jinde třeba i cizí jazyky.