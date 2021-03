Vysoké školy nespoléhají na stát. Chtějí očkování vlastními silami

Jako první by podle něj měli vakcínu dostat vyučující, s jejichž návratem se počítá v první fázi znovuotevření škol. Potom by měli následovat ostatní pracovníci podle věku, případně podle chronických onemocnění. Očkování na vysokých školách bude moct podle Skleničky začít, jakmile bude dost vakcín.

Podle strategie očkování z ledna měli dostat přednost při očkování proti covidu-19 vedle zaměstnanců nižších stupňů škol i akademičtí pracovníci vysokých škol. Zařazeni byli do prioritní skupiny 1B, tedy hned po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Zaměstnanci v regionálním školství se mohou k očkování registrovat od 27. února, registrace se pro ně uzavřou 28. března. Profesní skupina akademiků se zatím prioritně neočkuje.

"My jsme garantovali oběma ministrům, jak ministru školství, tak i ministru zdravotnictví, že si to zajistíme vlastními silami," uvedl Sklenička. Harmonogram očkování se podle něj odvine od toho, kdy bude pro vysoké školy dostatek vakcín. "Chystáme se na to tak, aby v momentě, kdy řeknou 'máme pro vás vakcíny', tak abychom mohli druhý den začít očkovat," řekl.

Podle něj vysoké školy nechtějí zvyšovat nápor na stávající očkovací centra, když mají vlastní kapacity k očkování. Využít mohou například zdravotnických oborů, vlastních smluvních lékařů nebo firem, které jim nyní pomáhají s testováním na covid-19 a jsou schopné se zapojit i do očkování, řekl Sklenička. Školám, které tuto možnost samy nemají, podle něj vypomůžou jiné. Mělo by se to týkat asi deseti až 15 procent celkového počtu zaměstnanců, což podle Skleničky není problém. Vysoké školy mají asi 56.700 zaměstnanců. Akademiků je kolem 26.000, zbytek jsou například administrativní nebo techničtí pracovníci.

Školy podle něj nyní ještě hledají způsob distribuce očkovacích látek ze skladů v krajích, kam je rozváží stát. Až budou vakcíny k dispozici, měli by jako první přijít na řadu učitelé, kteří vedou praktickou výuku závěrečných ročníků, jež by se měla obnovit v první fázi znovuotevírání škol, řekl Sklenička. Po nich by očkování postupovalo podle věku, případně s přihlédnutím k chronickým onemocněním, uvedl. Rektoři přitom předpokládají, že nejstarší zaměstnanci už nyní využili možnosti očkování pro lidi nad 70 let na běžných očkovacích místech. První věková kategorie na vysokých školách by tedy byla pro lidi od 55 let, uzavřel Sklenička.