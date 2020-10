Vzdělávání21. Odborníci z Univerzity Karlovy připravili doporučení pro školy při epidemii

Jejich návrhy by měly přispět k co nejlepšímu zvládnutí aktuálního školního roku, který podle nich bude celý poznamenaný epidemií covidu-19. Návrhy shrnuli v dokumentu, který dnes zástupci univerzity na online tiskové konferenci představili novinářům.

Materiál je podle prorektorky UK Radky Wildové určen zejména pro úřady, které se podílí na řízení vzdělávacího systému. Zástupci think-tanku jeho vznik konzultovali s ministerstvem školství, řekla. K dispozici bude na webu Vzdělávání21.

Podle Cyrila Broma z Katedry softwaru a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK není možné si vzhledem k současné epidemické situaci myslet, že výuka ve školách bude po odeznění současného nárůstu nakažených opět zcela normální. Covid-19 tu bude po celý školní rok, a je proto třeba promýšlet varianty, jak při tom mohou školy fungovat, řekl.

Pod krizovým štábem ministerstva školství by proto podle univerzitních odborníků měla vzniknout analytická skupina, která by vyhodnocovala data o epidemii ve školách a přispěla ke zlepšení koordinace komunikace směrem k veřejnosti, která je nyní podle Broma nedostatečná. Podle něj by se navíc měla systematicky koordinovat také nabídka lidí, kteří by chtěli vzdělávacímu systému pomoct. K tomu by mohl vzniknout centrální informační systém s názvem Propojme se. Know-how, jak mohou školy v současné době co nejlépe fungovat, by se pak mohlo sdílet na Národní koordinační platformě.

Navrhované kroky by se podle Wildové měly realizovat co nejdříve. "Máme představu, že toto by měla být otázka, já bych řekla několika týdnů, možná dvou, předpokládám," řekla. O realizaci jednotlivých kroků podle ní zástupci think-tanku budou dál jednat s ministerstvem školství.

Podle Broma se může ukázat, že některé myšlenky dokumentu nejsou realizovatelné, alespoň část z nich by ale podle něj mohla fungování škol usnadnit. Jedním z takových kroků by mělo být například zřízení přímé linky škol na krajské hygienické stanice. Až se žáci budou moct vrátit do lavic, měl by tak odpadnout problém s tím, že se ředitelé při výskytu covidu-19 ve škole nemohli dovolat hygienikům. Mezi dalšími navrhovanými nápady je možnost pořádat časté školy v přírodě, aby se děti více izolovaly od rodin. S podobným nápadem přišel už i Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace samostatných odborů.

Vláda o uzavření všech škol s výjimkou mateřských a speciálních rozhodla minulé pondělí. Výuka se koná na dálku. Distanční vzdělávání fungovalo už po uzavření škol v minulém školním roce. Některé děti se učily z domova od 11. března do konce školního roku, část se jich ale v květnu a červnu vrátila do škol. Účast na výuce byla na jaře dobrovolná, nyní je povinná.