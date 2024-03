Rakušan řekl, kdy by policie mohla zveřejnit další informace o střelbě na FF UK

Podle Rakušana je jasné, že občané chtějí znát další informace a odpovědi. Předseda hnutí STAN to označil za legitimní požadavek. "Je to věc, která je v trestním řízení. Tady se řeší mnohačetná vražda," připomněl zároveň veřejnosti.

Policie podle ministra nadále prověřuje otázku motivu útočníka. "To jsou věci, které by se časem na veřejnosti objevit měly. To znamená informace o tom, jakým způsobem vrah uvažoval, jakým způsobem se stalo, že ho systém nezachytil, zda někdy volal o pomoc, zda je to člověk, kde zanedbal systém nějaký náznak, který mohl být prevencí," poznamenal.

Strážci zákona věří, že by se závěry mohly přijít během května. Rakušan se v pořadu vyslovil proti vzniku sněmovní vyšetřovací komise. "Nedělejme z toho prosím žádnou politickou kauzu," prohlásil ministr.

Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.