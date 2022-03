Unikátní komunitní Umapa z dílny Česko.Digital a Mapotic pomáhá uprchlíkům zorientovat se v nové zemi a potkávat se

Kde hledat úřady a lékaře, právní a psychologickou pomoc nebo školky přijímající ukrajinsky mluvící děti? Komunitní mapa chce pomoci poznat uprchlíkům nový (dočasný) domov v cizí zemi a ulehčit jim integraci. První verze funguje pro území Česka a ve třech jazycích – češtině, angličtině a ukrajinštině. Každý den se počet míst a služeb, které lze na mapě nalézt, zvyšuje. Dobrovolníci také postupně začínají přidávat i místa v okolních zemích, kam Ukrajinci před válkou prchají nejvíce.



Na utváření a rozšiřování komunitní mapy se ale může podílet kdokoliv. Pomocí webové verze jsou to instituce, organizace, služby a další místa, která zde sdílí svoje otevírací doby, užitečné informace nebo odkazy. A pomocí mobilní aplikace i její uživatelé. Ti sami navrhují další lokace, komentují jejich stav a přidávají popisky, ve kterých mohou sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc. Mapa je tak unikátní tím, že se na Česko dívá očima uprchlíků. „Máme velkou radost se solidarity ve společnosti a s humanitární pomoci, která už běží na mnoha místech. Zároveň vnímáme, že je už nejvyšší čas také přispět k řešení situace systematicky, proto je vznik takové mapy zásadní na dlouhodobou pomoc uprchlíkům a jejich začleňování do české společnosti,“ uvádí Eva Pavlíková z Česko.Digital.

Každá lokace je opatřena srozumitelnou ikonkou služby. Informace se dají snadno filtrovat, takže uživatel naleznete to, co skutečně hledá. Včetně míst, kde se domluví rodným jazykem. Mapa zároveň lidem ukáže, že na situaci nemusí být sami. Brzy na ní přibudou i místa, kde se ostatní lidé utíkající před válkou scházejí. Nebo pomocí aplikace mohou taková setkání snadno zorganizovat a být tak spolutvůrci nové etapy ukrajinské komunity.



Protože je mapa snadno klonovatelná a rozšiřitelná, projekt má kromě aktuální pomoci přicházejícím Ukrajincům ještě dlouhodobý cíl – fungovat jako komunitní mapa pro pomoc všem uprchlíkům a jejich začleňování v evropském měřítku. „Na komunitních mapách pro web i mobilní aplikace pracujeme několik let a jsme rádi, že naše technologie může pomoci spoustě lidí, kteří se ocitnou v nové zemi. Projekt jsme připraveni dále rozvíjet v koordinaci s partnerskými organizacemi a podle potřeb ukrajinské komunity,” dodává Ivoš Gajdorus z Mapotic.



Ze spolupráce Česko.Digital a Mapotic vzešla po konzultacích s experty a neziskovými organizacemi v posledních dnech ještě jedna mapa - Mapa ukrajinských hraničních přechodů, která přehledně zobrazuje, jak dlouho budou lidé na hraničním přechodu čekat, kolik aut se tam momentálně nachází nebo jak dlouhá je kolona. Čísla a data poskytuje ochotný IT tým z ukrajinské strany, je ale možné, že se budou napojovat další datové zdroje.l.