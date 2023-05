Správcem registrů osob a obyvatel bude DIA, rozhodla vláda. Nebezpečí podle ní přichází z Kremlu

Jde pouze o změnu věcného správce, uživatelů základních registrů ani občanů se změna bezprostředně nedotkne. Stranou zatím zůstane jen Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Zatím se nepřesouvá, protože je úzce provázaný se systémem katastru nemovitostí a je potřeba vyhodnotit, jestli je jeho přesun smysluplný.

DIA, která začala fungovat letos v dubnu, by měla v budoucnu přinést základní registry lépe fungující a bez výpadků. Podle ministerstva pro místní rozvoj se otevírá i prostor pro nový rozvoj, například vznik takzvaného mandátního registru, který usnadní komunikaci se státem ve chvíli, kdy někdo někoho zastupuje.

Vláda dnes přerušila projednávání návrhu na pověření ředitele DIA vytvořením aplikace eDoklady, která má od nového roku fungovat jako alternativa občanského průkazu. Bez tohoto usnesení by se s faktickým vývojem aplikace muselo čekat až na nabytí účinnosti zákona o elektronických dokladech, který se očekává až v listopadu tohoto roku. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je potřeba ještě vyladit některé záležitosti, například provázanost s registry, na úrovni náměstků ministerstev odpovědných za IT. Vláda by se k návrhu měla vrátit zhruba za 14 dnů.

Vláda schválila zprávu o extremismu, podle Válka zas přichází nebezpečí z Kremlu

Vláda na dnešní schůzi schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti v Česku v loňském roce. Znění dokumentu zatím ministerstvo vnitra nezveřejnilo, podle vicepremiéra Vlastimila Válka (TOP 09) zpráva hovoří o vlivu Ruska na českou dezinformační scénu. Uvedl, že kdysi platilo, že nebezpečí přichází z Kremlu, což se opakuje. Není podle něj možné podceňovat rizika, která zpráva velmi přesně definuje, řekl. V dokumentu o vývoji extremistické scény za druhé pololetí roku 2022 ministerstvo vnitra upozorňovalo na vznik velké skupiny lidí, která vyjadřuje nespokojenost se současným společenským uspořádáním a směřováním státu. Varovalo také před radikalizací extremistů v on-line prostoru.

Skupina lidí nespokojených s vládou a situací v ČR je podle vnitra "silně ovlivněna konspiračními teoriemi a představuje snadno manipulovatelný cíl pro extremistické a xenofobní politiky, případně pro hybridní působení cizí moci". Je také podle ministerstva potenciálem pro ohrožení demokratických základů v České republice.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes uvedl, že jsou tyto radikální skupiny v ČR jednak podporovány ze strany Ruska. "To je jedna rovina. Druhá rovina je problém, který vzniká na základě sociálních problémů některých skupin přímo v České republice," řekl. Vláda podle něj dělá kroky na podporu zranitelných skupin. Česko má nízkou nezaměstnanost a poskytuje různé dávky pro ohrožené skupiny, dodal.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) na dotaz novinářů řekla, že radikalizaci lidí účastnících se protivládních demonstrací, považuje za problém. "Je nutné tyto jevy ve společnosti sledovat a je potřeba reagovat na to, co v těchto skupinách vyvolává obavy," uvedla. S lidmi je také podle ní potřeba lépe komunikovat a vysvětlit jim, že sociální systém je v ČR nastaven dobře a není třeba se obávat budoucnosti.

Ministerstvo ve zprávě za druhé pololetí loňského roku shrnulo, že v Česku i nadále platil první stupeň ohrožení terorismem. Stupnice počíná nulovým stavem a končí třetím, nejzávažnějším stupněm. První stupeň upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem, která vyplývá ze zahraniční situace a z mezinárodních aktivit Česka včetně jeho příslušnosti k NATO.

Vláda schválila záměr povinné digitalizace modelů staveb u velkých zakázek

Vláda dnes schválila záměr povinného využívání metody informačního modelování staveb (BIM), která vytváří digitální podobu projektů při nadlimitních veřejných zakázkách na stavební práce. Úřady by taky měly metodu využívat při stavbách s náklady nad 140 miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Použití metody podle něj zefektivní přípravu staveb a eliminuje případné nedostatky.

Při metodě BIM je vytvořen digitální model chystané stavby se všemi jejími charakteristikami. Cílem metody je zjistit možné chyby a nedostatky projektu ještě před zahájením stavby. Model zároveň funguje jako databáze informací o stavbě pro její navrhování, výstavbu a provoz.

"Umožní to snižovat náklady jak ze stavby nových budov, tak při jejich následném provozu," řekl Síkela k dnešnímu schválení návrhu věcného záměru zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí.

Zavedení informačního modelování staveb je podle něj součástí digitalizace stavebnictví. Od té si slibuje modernizaci a zefektivnění celého odvětví, protože právě v komunikaci v dodavatelském řetězci a při předávání informací vidí časté příčiny snižování produktivity ve stavebnictví. "Pokud jednotliví členové projektového týmu výstavby nemají přístup k přesným, úplným a včasným informacím, nemohou dosáhnout výsledku nejproduktivnějším způsobem. Využívání metody BIM je jedním ze způsobů, jak tyto problémy řešit," uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve zprávě pro vládu.

Využití metody BIM tak má podle MPO přinést dlouhodobé úspory v nákladech projektů. V této souvislosti zdůrazňuje především možnosti komplexního naplánování, kdy díky předběžné výstavbě v digitálním prostředí lze přesněji zanalyzovat cenu projektu a množství potřebných materiálů. Zároveň je možné podle ministerstva lépe naplánovat časový harmonogram stavby a tím dál snižovat náklady. "Pomocí analýzy digitálního modelu stavby je možné například zobrazit případné kolize konstrukcí nebo chyby vznikající při projektování, a ne až při výstavbě, díky čemuž nedojde k vynaložení nadbytečných nákladů na materiál, čas a práci při výstavbě a opravách," uvedlo MPO ve zprávě.

Kvůli zavádění BIM budou muset úřady a veřejné organizace zřejmě výrazně personálně posílit. Z dlouhodobého hlediska však využití metody podle ministerstva přinese vysoké úspory z nákladů na velké stavby.

Vláda bude s dopravci jednat o návratu spotřební daně z nafty na původní hodnotu

Vláda bude jednat s dopravci o možném dřívějším návratu sazby spotřební daně z nafty na původní hodnotu. Novinářům to dnes po zasedání kabinetu řekl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Aktuálně je loňským rozhodnutím vlády snížena o 1,50 koruny na litr do konce roku. Důvodem tehdy bylo zejména srovnání konkurenčního prostředí například s Polskem.

Kabinet o věci dnes jednal, nicméně nerozhodl. Zejména ministr dopravy Martin Kupka (ODS) bude jednat se zástupci dopravců, uvedl Jurečka. Česko se podle něj v posledních měsících dostalo do komfortní situace, cena nafty je jednou z nejnižších v Evropské unii, poznamenal.

Nafta vytrvale od února zlevňuje, vyplývá z údajů společnosti CCS. Průměrná cena nafty minulý týden činila 33,27 koruny. Za naftu nyní motoristé platí zhruba o 11,5 koruny za litr méně než loni v dubnu.

"Nyní je prostor vést debatu, jestli to má být až do konce roku 2023 a jestli případně sazbu nevrátit na původní hodnotu ještě v průběhu roku 2023," řekl Jurečka. "Jsou do určité míry objektivní důvody, ale vláda nerozhodla, bude o tom ještě vést další jednání se zástupci těch, kterých se to týká," dodal vicepremiér.