Stanjura odmítá, že by odvod z cen výroby elektřiny znamenal dvojí zdanění

Státy Evropské unie jsou připraveny půjčit Ukrajině příští rok 18 miliard eur (437 miliard Kč) na pokrytí základních potřeb státu decimovaného ruskou invazí. Po dnešním jednání ministrů financí členských zemí to řekl český ministr Zbyněk Stanjura, podle něhož by členské země mohly doladit detaily nové makrofinanční pomoci do prosincového ministerského zasedání, které bude posledním za českého předsednictví. Konkrétní návrh by ve středu měla předložit Evropská komise.