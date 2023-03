U úřadu vlády se bude protestovat proti reformě penzí, promluví i Babiš

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Tato největší odborová centrála v Česku protest podporuje. Na dnešní akci dorazili i členové z dalších svazů, a to třeba z úřednických či školských odborů. Do Prahy přijeli také odboráři z automobilky z Mladé Boleslavi a Kvasin. Podporu předem vyjádřili i někteří politici. U Strakovy akademie by měl vystoupit předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš či šéf mimosněmovních sociálních demokratů Michal Šmarda. Pořadatelé očekávají i předsedkyni komunistů Kateřinu Konečnou či šéfa poslanců SPD Radim Fiala. Předáci svazu KOVO uvedli, že zvali i členy vlády. Zklamalo je, že kabinet nezasedá dnes ve svém úřadu. Jsou přesvědčení o tom, že před nimi ministři do Jeseníku ujeli.

Odbory KOVO kritizují případné další zvyšování důchodového věku na hranici 68 let a proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější důchod pro namáhavá povolání. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) odborářům minulý týden řekl, že reformu dosud nezveřejnil a novelu s úpravou dřívějších penzí pro náročné profese předloží letos ve druhém pololetí. Platit by pak měla od roku 2025. Uvedl, že s uzákoněním důchodového věku na 68 letech ve svých návrzích nepočítá. Řekl, že věková hranice pro nástup do penze by měla zohledňovat délku života, odpracovanou dobu i náročnost práce a reformní změny se dotknou až čtyřicátníků a mladších.

Odboráři mají výhrady také k podobě nové emisní normy Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst a propouštění v automobilkách a subdodavatelských firmách. Členské země tento týden normu schválily. Podle ní by od roku 2035 neměl být možný prodej nových benzinových a naftových aut. Spalovací motory by se dál mohly využívat, ale se syntetickými palivy. Zaměstnavatelský Svaz průmyslu a dopravy uvítal, že se podmínky vyjasnily a automobilky se mohou na nová pravidla začít připravovat.