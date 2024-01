Už žádné kompromisy, řeknu to Fialovi, říká Rakušan na videu. Kritika přišla vzápětí

Rakušan v pondělí zveřejnil propagační video odehrávající se v šatně sportovního týmu. "Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit. A vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat," říká předseda jedné z vládních stran na záběrech.

Když je ministr konfrontován spoluhráčem, slíbí, že to řekne i Fialovi. "Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný," dodává. Jde o pozvánku na sérii diskuzí, s nimiž lídr Starostů a nezávislých do března navštíví například Karvinou, Most, Přerov nebo Ústí nad Labem.

Video se každopádně stalo terčem kritických reakcí z řad politiků ostatních stran vládnoucí pětikoalice, jejíž součástí hnutí STAN je.

"Bude teď pan Rakušan dělat pokaždé video, když se bude chystat promluvit s premiérem?" podivil se europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). "Škoda, že první místopředseda vlády dřív nemluvil s premiérem, než začal dělat protivládní videa," napsala europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).

Pirátský zástupce v Evropském parlamentu Marcel Kolaja vyzval Rakušana, aby nejdřív něco skutečně udělal a až poté dělal ramena. "Pirátská strana má sice ke koaličním partnerům výhrady, ale vždy pojmenujeme problém. Bezobsažně jedovatě plivat na koaličního partnera a dělat si tak před volbami kampaň je fakt hnus," uvedl na sociální síti X.

Rakušan však v reakcích na komentáře pod videem naznačil, že si za jeho obsahem stojí. "Vládu by podle nás poškodilo to, kdybychom se tvářili, že je všechno v pořádku. A není potřeba už nic dělat," konstatoval.