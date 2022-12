Lyžování v Česku: Otevírají se další areály. Které už jsou v provozu?

Zhruba 1000 lyžařů a výletníků přijelo o víkendu na Černou horu u Janských Lázní v Krkonoších. K dispozici měli zkrácenou sjezdovku Anděl s asi půl metrem sněhu. Od pondělí bude areál mimo provoz. Opět otevře v pátek 9. prosince, kdy by se mělo lyžovat na celé sjezdovce Anděl o délce 1,1 kilometru. ČTK to dnes řekla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. V pátek by se mělo začít lyžovat i ve Špindlerově Mlýně.