V noci odletí dva letouny z Rhodosu do Česka. V záloze je vládní stroj

Mít centrum videorozhodčích, jehož úkolem by bylo posuzovat sporné momenty ze zápasů první fotbalové ligy, právě to je cíl a sen šéfa Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek. Ten by byl rád, kdyby takové centrum, které má třeba k dispozici Mezinárodní fotbalová federace FIFA, ale i ty nejlepší evropské soutěže, bylo v českém fotbale už na jaře příštího roku. Pokud by se ho zbudovat do té doby nestihlo, nejpozději od začátku příští sezóny 2024/25 by už fungovat mělo.