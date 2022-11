V Ústí nad Labem se zřejmě opět bude platit za komunální odpad

Vedení Ústí nad Labem tvoří hnutí ANO, koalice SPD s Trikolorou a dva nezávislí zastupitelé Věra Nechybová (dříve UFO) a Pavel Tošovský (dříve ODS). "Právě naše hnutí UFO tento poplatek z mnoha důvodů zrušilo. Dokonce to za nás tehdy předkládala nynější náměstkyně Nechybová. Nejen ona asi už zapomněla, jaká byla historie. Poplatek zrušila ODS, protože zvýšila daň z nemovitostí, následně jej ale znovu zavedla. Výběr poplatků byl ale neekonomický. Chroničtí neplatiči ho stejně neuhradili, což činilo skoro třetinu výběru, a aparát na vymáhání stál ročně osm milionů korun. My to brali jako podvod na občany města, a proto jsme poplatek zrušili," připomněl předseda hnutí UFO Jiří Madar. Pro jeho zrušení tehdy podle něj hlasovali také zástupci ODS.

Primátor Petr Nedvědický (ANO) dnes uvedl, že se vyhláška připravovala několik měsíců. Hnutí ANO ji podle něj projednalo se všemi subjekty v zastupitelstvu, nesouhlasilo jen UFO. Doplnil, že po čtyřech letech od zrušení poplatku se městu daří vymáhat nezaplacené poplatky. "Jsou to historické platby. My je nevymáháme exekutorsky, vymáháme to vlastními silami," uvedl primátor.

Koaliční SPD měla ve svém programu, že poplatek za odpad nepodpoří. Náměstek primátora Bohumil Ježek (SPD) dnes řekl, že program hnutí tvořilo na začátku letošního roku, kdy nebylo například jasné, jak vysoká bude inflace. "Město i tak bude za svoz doplácet a samozřejmě naší snahou bylo, aby to na občany mělo minimální dopad," uzavřel náměstek. Město bude doplácet zhruba 50 milionů korun.

Hnutí UFO zavedení poplatku v pondělí nepodpoří zejména kvůli tomu, že se lidé potýkají se zdražováním zaviněným inflací a energetickou krizí. Maximální poplatek může činit 1200 korun, v důvodové zprávě stojí, že částka 720 korun je kompromisem a snahou alespoň o částečné pokrytí výdajů spojených se svozem a likvidací komunálního odpadu. Město podle dokumentu zohlednilo při stanovení výše poplatku i sociální situaci občanů. Takto nastavená částka by pro poplatníky neměla být podle listu finančně příliš zatěžující. Se zavedením poplatku se počítá od 1. ledna 2023. Město by si mělo přijít na 32 milionů korun.