Válek chce další novelu zákoníku práce. Počítá, že schválené navýšení přesčasů zruší

Změna v zákoně má sice začít platit už od 1. října, ale Válek navrhuje vrátit se k původním hodnotám od ledna, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Podle Válka by tato novela měla projít zrychleným projednáním v Poslanecké sněmovně, známým také jako "devadesátka," což znamená projednání zákona podle paragrafu 90 jednacího řádu Sněmovny, kde je zákon přijatý už v prvním čtení.

Předmětem této novely je zrušení zvýšení maximálního objemu dobrovolné přesčasové práce lékařů z 416 na 832 hodin, které bylo před nedávnem přijato. Tato změna vyvolala protesty ze strany lékařů, kteří vyjádřili obavy ohledně svých pracovních podmínek a odmítli tuto změnu legalizovat.

Pokud by novela byla schválena, lékaři plánují v prosinci vypovědět dobrovolné přesčasy jako formu protestu. I přes tuto akci by však akutní péče měla zůstat neporušena, ale plánovaná péče by mohla být odkládána.

Kromě toho novela zákoníku práce také upravuje povinný nepřetržitý odpočinek mezi směnami pro lékaře. Od října by mělo být možné v nemocnicích plánovat pouze 12hodinové směny s minimálně 11 hodinami nepřetržitého odpočinku.