Stát podle Válka nemá tvrdit, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář. Chce nadstandardy

Jedním z kroků podle něho bude zavedení úhrady 6000 až 7000 korun od zdravotních pojišťoven na povinný pobyt dětí ze sedmých a osmých tříd základních škol na českých horách.

"Hory a sportování je prevence a chceme podpořit turistický ruch a tuto oblast průmyslu, protože cítíme, že tam bude problém," řekl ministr. Program těchto úhrad by měl být zaveden podle něho od ledna. Válek zdůraznil, že zdravotní pojišťovny budou skutečně muset používat fondy prevence k tomu účelu, tedy ke zlepšení zdravotního stavu lidí. Plánuje například, že dospělí, kteří budou plnit preventivní programy, budou moci čerpat jednou za dva roky dvoutýdenní lázně.

Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na standard a nadstandard, zrušil před zhruba devíti lety Ústavní soud. Norma umožňovala rozdělení péče na "základní" a "ekonomicky náročnější". Pojišťovny hradily levnější variantu, rozdíl v nákladech platil pacient. Někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), jenž tehdy nadstandardy v Parlamentu prosadil, připomněl, že problém tkvěl v tom, že kvůli pružnosti byly uvedeny ve vyhlášce, nikoli v zákonu. "Politicky je to smrtelná záležitost, se kterou se musí zacházet velmi opatrně," podotkl Heger obecně k nadstandardům.

"Chtěl bych zákon vrátit do hry," řekl Válek, který mluvil o možnosti připojištění nadstandardu. Ministr zároveň podotkl, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. "Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče," řekl Válek. Není ale podle něho možné říkat, že jde o asociální záležitost. Pokud v současnosti stát tvrdí, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář, je to absurdní, dodal.

Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová na následné tiskové konferenci řekla, že jde o dlouhodobou prioritu strany. Uvedla, že je potřeba se zaměřit i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu. Podotkla, že podle Válkova odůvodnění to přinese zkvalitnění pro všechny. Zdůraznila, že je ale potřeba nadstandardy dobře vysvětlit veřejnosti. "Ale zároveň je to jedna z těch věcí, které bychom měli začít řešit," dodala.

K Válkovým cílům patří rovněž zvýšení dostupnosti zejména praktických lékařů, pediatrů, dětských neurologů, psychologů a psychiatrů, a také zubařů. Ministr uvedl, že například zjišťuje, jak by se mohli stát praktičtí lékaři z ambulantních internistů, uvažuje také o otevírání ambulancí dětských lékařů u nemocnic. U zubařů je podle něho potíž s tím, že absolventi příslušného vzdělání nemají zájem o smlouvu s pojišťovnami, na implantáty nebo korunky by ale podle něho mohly být zavedeny osobní účty. Válek také mluvil o pojízdných zubařských ambulancích, které by zajišťovaly péči v odlehlejších regionech.

Kvalitu péče chce ministr zajistit úpravou úhrad. U každého akutního výkonu, jehož kvalitu je možné vymezit, by měla být vždy stejná úhrada bez ohledu na pojišťovnu pacienta a nemocnici, pokud standardy kvality splňuje. Zařízení, které parametry nesplňují, mají dostat nižší úhradu. Příští rok by se takto mělo postupovat podle Válka až u čtvrtiny výkonů a do příštích sněmovních voleb u poloviny výkonů.