Vážná nehoda u Dobřan na Plzeňsku: Šest zraněných, z toho čtyři děti

Petra Kvitová v reakci na návrat ruských a běloruských tenistů do Wimbledonu uvedla, že by tenisté z těchto zemí neměli být ani na olympijských hrách. Dvojnásobná šampionka londýnského grandslamu na tiskové konferenci po pátečním postupu do finále turnaje v Miami uvedla, že loňské rozhodnutí Wimbledonu nepozvat hráče z Ruska a Běloruska ocenila.