Bezpečnostní dotazník k Dukovanům připraví skupina zastřešená MV

Potenciální zájemci, kteří dotazník převezmou, se budou muset zavázat, že jim tím nevznikají jakékoli nároky vůči České republice. Informaci vzala odpoledne na vědomí vláda.

Úprava dotazníku podle Hamáčka zabere asi několik týdnů. Počítá se dále s tím, že tendr vypíše až příští vláda, i s oslovením čtyř zájemců včetně ruského Rosatomu. To vyvolalo minulý týden kritiku opozice.

"Dotazník bude rozeslán případným zájemcům a součástí celého balíku dokumentů bude i dokument, ve kterém se potenciální zájemci v případě, že dotazník převezmou, zavážou, že převzetím dotazníku nevznikají z jejich strany vůči České republice jakékoli nároky," řekl Hamáček. Rozeslání dotazníků podle něj neznamená vyhlášení tendru, jde o bezpečnostní prvek. S postupem podle vicepremiéra souhlasily Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace i Vojenské zpravodajství.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) původně v pátek uvedl, že by na dotazníku měli pracovat jeho resort, energetická společnost ČEZ, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a bezpečnostní složky. Vláda dnes zmocněnce Jaroslava Míla odvolala.

Pracovní skupina by měla dotazníky též vyhodnocovat, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Před jejich odesláním zájemcům by se jimi znovu měla zabývat Bezpečnostní rada státu (BRS) a 29. dubna zasedne Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. S postupem by podle Petříčka měla být seznámena též opozice. BRS k tématu zasedala po kritice postupu ministerstva průmyslu dnes ráno.

"Na BRS se napravila situace, kdy ministerstvo průmyslu bez předchozí konzultace s bezpečnostními experty de facto porušilo i něco, co samo slíbilo na jednání stálého výboru," dodal Petříček.

Z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu minulý týden vyplynulo, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom.

Účast Rosatomu v tendru je nepřípustná pro koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Předseda Pirátů Ivan Bartoš rozhodnutí považuje za obcházení bezpečnostních zájmů ČR.

Podle Rosatomu je tzv. předkvalifikace, včetně řešení otázek bezpečnosti, standardní světovou praxí před zahájením tendrů na výstavbu jaderných bloků podobného druhu. "Rosatom je připraven flexibilně reagovat na otázky české strany a poskytnout požadované a co nejúplnější informace," řekl ČTK ředitel české pobočky Zdeněk Šíma.