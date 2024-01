Vláda schválila vznik nového státního podniku, řešila také investice

Ministerstvo průmyslu a obchodu založí novou, státem stoprocentně vlastněnou akciovou společnost Státní investiční a rozvojová společnost. Stát do nového podniku vloží kapitál do výše půl miliardy korun. Státní investiční a rozvojová společnost bude mít za úkol tipovat vhodné lokality pro budoucí strategické investiční projekty. Zaměří se i na revitalizaci brownfieldů a u vybraných území bude zajišťovat komplexní přípravu do stavu základní technické a projekční připravenosti k vybudování průmyslových celků.

Součástí její činnosti bude i hledání shody s dotčenými obcemi a kraji tak, aby se předem eliminovaly možné problémy, jimž mohou zájemci o investici čelit. Díky tomu bude výrazně posílena konkurenceschopnost Česka v přeshraniční soutěži o typ rozdílových investic s vyšší přidanou hodnotou.

Vláda schválila také návrh nového zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. Cílem zákona je vymezit hydrometeorologickou službu jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování primárně pro potřeby veřejné správy. Návrh počítá s tím, že Český hydrometeorologický ústav bude zřízen přímo zákonem a na tuto nově zřízenou instituci přejdou veškerá práva a povinnosti a bude zajištěna personální kontinuita se současným ČHMÚ.

Návrh ošetřuje také výkon hydrometeorologické služby Ministerstva obrany a nastavuje pravidla pro vztah a spolupráci obou institucí. Zřízena má být také Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů.

Vláda projednala také čtyři žádosti o udělení investiční pobídky. Odsouhlasila žádost společnosti Vitesco Technologies Czech Republic, která chce investovat 2,35 miliardy korun do rozšíření výroby hi-tech elektronických zařízení pro elektrifikaci hnacího ústrojí automobilu v Ostravě a Frenštátu pod Radhoštěm. Další tři žádosti odložila a vrátí se k nim na některé z dalších schůzi. Stejně tak se kabinet vrátí k diskusi o návrhu nového zákona o lobbování.