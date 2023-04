Vláda schválila zrušení stovek poboček České pošty

Výpadky některých druhů antibiotik v českých lékárnách budou pokračovat do první poloviny května. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by se pak situace měla stabilizovat, protože výrobci urychlí dodávky naplánované na později a další desítky tisíc balení budou přivezeny z ciziny. Ministr to řekl po dnešním jednání vlády. S výpadky antibiotik a sirupů proti horečce se Česko potýká od loňského podzimu. Hlavním důvodem je podle ministra špatné plánování výrobců, dále vyšší nemocnost nebo výrobní důvody.