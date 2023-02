Vláda se aktivně zúčastní řízení ÚS o snížení platů soudců

Platy vrcholných politiků a soudců byly tři roky stejné kromě loňského ledna, kdy vzrostly o asi šest procent. Od února se potom vrátily změnou zákona na předloňskou úroveň. Navýšení se soudci dočkali až od letošního ledna.

Platy soudců okresních, krajských a vrchních soudů se stanovují podle počtu let práce. Stejně to platí pro státní zástupce. Soudci okresního soudu mají letos pobírat 100.100 Kč až 171.800 korun měsíčně, tedy o 11.300 až 19.400 korun víc než loni. Soudcům krajských soudů se zvýší platy z loňských 96.900 až 168.500 korun na 109.200 až 189.900 korun. O 13.400 až 23.600 korun vzrostou platy soudců vrchních soudů, a to na 119.400 až 209.300 korun.

Ústavní soud má podle návrhu posoudit, zda není opatření v rozporu s ústavním pořádkem. Navrhovatel kritizuje několik věcí, mimo jiné to, že nebyly splněny podmínky pro projednání novely o zmrazení platů ve stavu legislativní nouze. Kritizuje také to, že vláda věc neprojednala se soudní mocí, důvodová zpráva pak podle navrhovatele nesplňuje ústavněprávní požadavky.

V posledních letech si politici zmrazili platy nejprve kvůli koronavirové krizi a pro většinu loňského roku na návrh koaliční vlády Petra Fialy (ODS) kvůli snaze najít úspory vzhledem ke schodku státního rozpočtu. Platová novela se týkala i soudců a státních zástupců.

Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) neprosadila v roce 2021 návrh, podle kterého by se odměny prezidenta, členů kabinetu a zákonodárců nezvyšovaly dalších pět let. Začátkem roku neuspěla ani snaha hnutí SPD, aby se platy ústavních činitelů zmrazily do konce roku 2025, tedy do konce nynějšího volebního období Sněmovny.