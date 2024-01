Volbám by kralovalo Babišovo hnutí ANO. Pád lidovců pokračuje, poslance by neměli

Vyplývá to ze šetření agentury Median, podle kterého by se v prosinci dostalo do Poslanecké sněmovny šest politických stran a hnutí.

Kromě vedoucího ANO by už jen dva subjekty dosáhly na dvouciferný volební zisk. Šlo by o vládní strany. Na druhém místě by se umístila ODS se 13 procenty, třetí Piráty by volilo deset a půl procenta voličů.

Mandáty v dolní parlamentní komoře by získalo také opoziční hnutí SPD (9 %), vládní hnutí STAN (6,5 %) a další koaliční strana TOP 09 (6 %). Hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by skončila KDU-ČSL.

"Hnutí ANO v prosinci získávalo voliče zejména mezi těmi, kteří se minulých voleb do Sněmovny nezúčastnili. Dále především od SPD, SPOLU a Přísahy," vysvětlili výzkumníci z agentury Median.

Volební potenciál má nadále nejvyšší hnutí ANO, sahá ke 40 procentům. Schopnost oslovit další voliče mají i občanští demokraté s více než dvacetiprocentním potenciálem, Piráti (18,5 %) či Starostové a nezávislí (16 %).

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.