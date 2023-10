Volby by teď v Česku vyhrálo ANO, ve Sněmovně by bylo sedm subjektů

Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro zpravodajskou televizi CNN Prima News.

Čtvrté místo by obsadili Piráti se ziskem 9,6 procenta. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly ještě tři další strany, které se však drží na hranici vstupu do dolní parlamentní komory. Nejlépe si z nich vede TOP 09, kterou by podpořilo 5,4 procenta voličů. Starostové a nezávislí by získali o desetinu a lidovci o další tři desetiny méně.

Bez mandátů by skončili komunisté (4,3 %) a sociální demokraté (4 %). Šetření dále zmiňuje Přísahu (3,2 %), Svobodné (2,8 %) a Zelené (2,7 %), jen lehce přes procento mají strany PRO a Trikolora.

"České politické scéně zcela dominuje hnutí ANO. Zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů, a to se široce společensky rozkročenou voličskou základnou," uvedla agentura STEM k průzkumu.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.