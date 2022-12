Vydavatelé budou silnější vůči internetovým platformám. Zeman podepsal i zrušení poplatků za hudbu v prodejnách

Posílení pozic vydavatelů kritizovala americká společnost Google, která provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač. Omezila kvůli tomu na minimum zobrazování zpravodajského obsahu tuzemských vydavatelů. Ke komerčnímu využívání článků budou firmy jako Google, Twitter nebo Facebook muset podle novely získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence.

Licenční poplatek má zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy. V případě nedohody internetových platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání má odměnu stanovit ministerstvo kultury, které by na to mělo 60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun nebo až jedno procento celkového ročního obratu, podle toho, která částka bude vyšší.

Google kritizoval mimo jiné výši pokuty a po schválení novely parlamentem se rozhodl zobrazovat pouze titulky, nikoli náhledy zpravodajských článků a uzavřít program News Showcase. Výhrady měly rovněž ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přijaté úpravy naopak podporovaly ministerstvo kultury, Sdružení pro internetový rozvoj a Unie vydavatelů, která sdružuje vydavatelství jako Mafra, Czech News Center či Vltava Labe Media, nebo také společnost Seznam.cz. Podle nich novela zajistí vydavatelům možnost dojednání spravedlivé odměny a zabrání provozovatelům vyhledávačů ve zneužívání jejich dominantního postavení na trhu. Asociace online vydavatelů se domnívá, že autorský zákon bude muset vbrzku doznat dílčích změn.

Kolektivní správce nebude podle schválené úpravy zastupovat automaticky všechny mediální domy a vydavatele, kteří to neodmítnou, ale pouze ty, kdo o to požádají.

Zeman podepsal zrušení autorských poplatků za hudbu v prodejnách

Živnostníci zanedlouho nebudou muset hradit autorské poplatky v případě, že budou mít například v zázemí prodejny puštěnu z rádia hudbu jako zvukovou kulisu. Změnu přinese novela autorského zákona, kterou prezident Miloš Zeman podepsal navzdory výhradám správců autorských práv. Výtky k novele mají i producenti v audiovizi. ČTK dnes o prezidentově podpisu informoval Hrad.

Autorským poplatkům nebude podléhat reprodukovaná hudba například v železářství nebo kadeřnictví, která by byla nahodilá, nevýdělečné povahy a nezávislá na přání příjemce. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) se to bude vztahovat například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech.

Proti úpravě mají výhrady zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) a Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI), podle níž přijatá úprava přesahuje rámec výjimek povolených právem EU. Sporná je podle OSA podmínka nevýdělečnosti, která má sloužit pouze ke stanovení nižší ceny za práva autorů.

Nutnost platit autorské poplatky se nebude vztahovat na karikatury a satirická díla a "pastiše", tedy napodobeniny uměleckých děl na internetu. Provozovatelé internetových úložišť budou muset podle novely blokovat jen takový obsah, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem, na který jsou uplatněna autorská práva. Právě tato změna má zabránit automatickému blokování karikatur. Nebudou mít povinnost sledovat obsah toho, co uživatelé vkládají na internet.

Podle vyjádření Asociace producentů v audiovizi (APA) není v ČR problémem overblocking, tedy preventivní blokování ze strany automatických filtrů, ale vysoká míra pirátství. "Ten, kdo bude nejvíce poškozen tímto ustanovením, jsou uživatelé, a to tím, když budou zakázány služby jako YouTube, k čemuž může v budoucnu tato legislativní změna vést," uvedla již dříve APA ve vyjádření zaslaném ČTK.

Novela také rozšiřuje okruh živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašování Ochrannému svazu autorskému. Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na kapely, které hrají výhradně vlastní produkci nebo díla, na něž se už autorská práva nevztahují.

Novela vychází ze směrnic EU a má zajistit kromě ochrany autorských práv na internetu také spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví. Účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

