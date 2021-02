Adamec: Vláda by měla v postižených okresech zrychlit vakcinaci

Vláda omezila kvůli šíření covidu-19 pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pokud ho Sněmovna neprodlouží, bude končit už v neděli 14. února.

"Je to typické vládní nařízení - ani oblečená, ani nahá. Je to celé velmi děravé. Jediné pozitivum vidím v tom, že bychom měli dostat respirátory nebo roušky. Míra takových nařízení, která stále houstne, způsobí jen to, že občané to dodržovat nebudou, jsou z toho čím dál tím víc unavení. Je to typické nařízení, které je v tomto duchu," řekl dnes ČTK Adamec.

Výjimky z opatření by měli mít podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) školáci či lidi, kteří dojíždějí do práce. Do okresů nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí.