Blatného přešlap vyvolává nedůvěru. Potvrdil chabou komunikaci státu a selhání resortu

Zahraniční média s odkazem na různé lékaře už několik týdnů upozorňují na to, že očkování automaticky neznamená pád opatření. Děje se tak z důvodu, že nikdo dosud nepotvrdil, jestli vakcíny dokáží zabránit i dalšímu šíření nemoci. I server EuroZprávy.cz na tento problém upozorňuje dlouhodobě. Občas se ale zdá, že Česko objevuje Ameriku stovky let po Kolumbovi.

Například k ministrovi Blatnému se tato informace očividně dosud nedostala. Ano, není sice epidemiolog, ale sedí ve vedení v tuto chvíli zřejmě nejdůležitějšího rezortu. I přesto je schopen prohlásit, že po očkování nejen neonemocní, ale ani "nemůže nakazit nikoho jiného." Čirý nesmysl.

A ne jediný. Podobných prohlášení jsme z vedení tohoto úřadu už slyšeli více. Například Roman Prymula ještě ve své funkci prohlásil, že "je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně. Ne že by tam byl uměle vyroben, nicméně unikl." Odkud tuto informací má? To dosud nikdo neví. A stejně je to v případě slov Blatného.

Ani jedno z tvrzení se totiž zatím neprokázalo. A šíření matoucích informací, které nejsou potvrzené, by dle dnešních měřítek mohlo být považováno za dezinformační. Co naplat, s dezinformacemi si ministerstvo dosud nedokázalo uspokojivě poradit, a není divu, když zaznívají i z úst jeho vedení.

O to více je pak zarážející, že proti tomuto prohlášení o údajné neinfekčnosti očkovaných osob nikdo nevystoupil. Není přitom těžké podívat se, jaký zmatek vyvolalo u části veřejnosti uvedení věcí na pravou míru samotným ministrem. Sice je dobře, že k němu došlo a že toto nešťastné tvrzení bylo opraveno, příliš důvěry ale nevzbuzuje. Zejména ve státě, kde po očkování prahne méně než polovina obyvatel, což je žalostně málo.

Chtít po státu a jeho orgánech, aby bojoval s nesmysly a lži kolem očkování, je zřejmě zbytečné, když on sám není schopen podstatné věci komunikovat včas a správně. Ministerstvo samo mohlo vystoupit a upozornit, to je však zoufale nečinné.

Tiskové zprávy se prakticky denně točí jen kolem systému PES. Sociální sítě jsou spíše ukázkou, že někdo umí používat tlačítko "sdílet". Jakákoliv komunikace, která by veřejnosti vysvětlovala základní důležitá fakta, chybí. Jestli se ministerstvo od něčeho distancovalo, tak pak očividně od veřejnosti samotné.

Pokud se totiž lidé chtějí dozvědět, co vyjadřuje například procentuální úspěšnost vakcíny, jestli mohou po očkování onemocnět, jestli mohou šířit nákazu, proč se očkuje dvakrát, co je ve vakcínách, proč nejsou rizikové, navzdory tak rychlé výrobě, a další odpovědi na nejpalčivější otázky, tak jedno je jisté. Ministerstvo jim odpovědi nedá.

Dalo by se říct, že to ani není jeho povinnost, je to politický orgán, ne mediální, na druhou stranu o tom, jak strašné je selhání tohoto rezortu, vypovídá nejvíce tato stránka. Ta má totiž za úkol reagovat na nepřesnosti, a je už dva měsíce mrtvá. Pokud byste čekali, že třeba právě zde najdete reakci na nepřesná slova ministra Blatného, očividně byste chtěli od tohoto resortu moc.