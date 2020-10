Část pacientů s covidem by se mohla přesunout do hotelů, navrhuje Prymula

Prymula to dnes řekl rádiu Impuls. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku hospitalizováno 1387 nakažených koronavirem.

Přesun do hotelů by se měl týkat dominantně takzvaných sociálních hospitalizací, uvedl ministr. "Lidí, kteří nepotřebují péči a vlastně jen čekají na umístění do sociálních zařízení," vysvětlil. Přestěhování těchto lidí do hotelů by podle Prymuly neznamenalo jakýkoliv problém s poskytováním péče a vzhledem k malé obsazenosti hotelů by to bylo výhodné pro obě strany.

Ve druhé polovině října může být podle Prymuly takový požadavek na kapacity nemocnic, že bude nutné výrazně omezit výkony, které jsou plánované. "Je tedy logicky lépe, když uvolníme kapacitu s osobami, která tam jsou skutečně ze sociálních důvodů," uvedl v rádiu Impuls.

Budování provizorních či polních nemocnic ministr zatím odmítá. "My se snažíme uvolnit dostatečnou kapacitu v rámci stávajících zařízení," řekl.

Na začátku října Prymula uvedl při interpelacích ve Sněmovně, že zhruba dvě pětiny lidí s covidem-19 v nemocnicích nemá skoro žádné klinické příznaky a jejich onemocnění je naprosto nezávažné. V nemocnicích jsou lidé s covidem například kvůli tomu, že nemohou zůstat v zařízeních sociální péče, vyplynulo z Prymulova vyjádření. V těchto zařízeních je totiž podle ministra složité vytvořit takové podmínky, aby nenakazili zdravé klienty.

V ČR je podle údajů ministerstva zdravotnictví 1387 hospitalizovaných s koronavirem, stav 326 z nich je těžký. Počet nakažených v nemocnicích v posledních týdnech výrazně roste. Od začátku října jich přibylo 359, za celé září zhruba 860.