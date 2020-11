Česká pošta začala roznášet roušky pro desetitisíce postižených

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta začala roznášet na 185.000 adres roušky a respirátory pro zdravotně postižené. Vláda o tom, že část invalidních důchodců a děti s průkazem postižených dostanou ochranné prostředky, rozhodla v polovině října. Lidé nemusí na poštu, vše dostanou do svých domovních schránek. Pět roušek a respirátor jsou balené do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce. Pošta to dnes uvedla v tiskové zprávě.