Česko čeká na schválení vakcíny od Novavaxu, objednáno má 370 tisíc dávek

Proteinová vakcína Novavaxu funguje na jiném principu než preparáty firem Pfizer/BioNTech či Johnson & Johnson a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku.

"Tato vakcína by mohla být alternativou pro lidi, kteří z nějakého důvodu, byť ten důvod je často založen na různých dezinformacích, nemají vůli se naočkovat těmi stávajícími vakcínami," uvedl Vojtěch k preparátu Novavaxu.

Firma Novavax podala evropské agentuře žádost o schválení svého preparátu 17. listopadu. Případné doporučující stanovisko by EMA mohla vydat do několika týdnů, vakcínu následně musí k použití v EU schválit Evropská komise. Vakcína od Novavaxu by se tak stala pátou schválenou v rámci EU - k podmínečné registraci byly dosud doporučeny vakcíny od společností Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca a Pfizer/BioNTech.

EMA posuzuje i další proteinovou vakcínu od francouzského výrobce Sanofi, kterou má podle Vojtěcha Česko rovněž objednanou. Ministr zdravotnictví zmínil i preparát od francouzské firmy Valneva, jehož účinnost nyní posuzuje EMA. Podle ministra zdravotnictví se však vzhledem k tomu, že je tato vakcína teprve v počátečních fázích schvalování, ČR objednávkou zatím nezabývá. K dispozici by podle něj byla nejdříve v dubnu či květnu následujícího roku.