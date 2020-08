Česko zvažuje, že na nákup vakcíny na covid dá přes 2 miliardy korun

Česko by se mohlo připojit k iniciativě Evropské komise (EK) na nákup vakcíny proti covidu-19, investovat by mělo letos a v příštím roce až 2,1 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu, který dnes projednala vláda. Česko by se muselo zavázat, že odebere předem stanovené množství vakcíny od jednotlivých výrobců, uvažuje se o šesti. Podle odhadů by mohla být vakcína dostupná už na konci letošního roku.