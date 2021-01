Do Česka dorazila další zásilka vakcíny Pfizer/BioNTech, mutace koronaviru nepotvrzena

ČR podle Blatného aktualizovala své požadavky na dodávky vakcíny, která je zatím v EU jediná schválená. Místo čtyř milionů dávek by chtěla až osm milionů, přijdou ale později.

"Distributor je dodává přímo jednotlivým centrům, neavizuje to dopředu. Není nám to úplně příjemné, ale nemůžeme s tím nic dělat," uvedl ministr. Podle hlášení nemocnic bylo podle Blatného do pondělí naočkovaných asi 13.000 lidí. Přesná data o dodávkách vakcíny i počtu očkovaných ministerstvo bude zveřejňovat vždy ve čtvrtek.

Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

První dodávka do Česka dorazila v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Před koncem roku ministerstvo povolilo používat z jedné lahvičky místo původně plánovaných pěti dávek až šest. Umožňuje to výrobce tím, že látky dává do lahvičky více, počítá se ztrátami při aplikaci. Druhá dodávka obsahovala 23.400 dávek, dorazila 30. prosince.

V ČR nebyla identifikována mutace koronaviru z Británie

Národní referenční laboratoř podle Blatného výskyt nové mutace v Česku nepotvrdila. Neznamená to ale, že by mohl vyloučit, že se v ČR vyskytuje. Z dosavadních vyšetření to ale nevyplývá, sdělil na základě dat od Barbory Mackové, jež od ledna vede laboratorní skupinu na ministerstvu zdravotnictví a zároveň působí jako vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Kvůli nové mutaci koronaviru jsou zpřísněny podmínky návratu z Velké Británie a Severního Irska do ČR. Lidé, kteří v zemích pobývali v posledních dvou týdnech více než 12 hodin, musejí ode dneška předložit potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního či PCR testu na koronavirus. Test musí být proveden na území Spojeného království nejpozději 72 hodin před započetím cesty. Po příletu z Británie je nadále povinná domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech.

Česko také kvůli nové mutaci koronaviru zastavilo lety z Británie od poledne 21. prosince, den předtím zavedlo pro lidi vracející se z ostrovů povinnou domácí karanténu. Lety v tu dobu dočasně zrušily i další evropské státy, Francie uzavřela hranici s Británií. Přímé lety z Londýna do Prahy s podmínkou předložení negativního testu byly obnoveny den před Štědrým dnem.

Negativní test na covid je nyní podmínkou i při přechodu britsko-francouzských hranic při využití trajektu nebo tunelu pod Lamanšským průlivem, kde před Vánocemi uvízly i stovky českých kamionů.