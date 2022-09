Dostupnost a kvalita léčby rakoviny by měla být v rámci EU stejná, uvedl Válek

Ministři zdravotnictví dalších zemí EU při příchodu na jednání zdůrazňovali důležitost vybraných priorit, kterými je vedle rakoviny také očkování a pomoc ukrajinským uprchlíkům.

"Chceme obyvatelům EU nabídnout stejnou kvalitu péče v různých zemích, stejné standardy a definovat také léčebné protokoly," řekl Válek. Během několika let by pak měla vzniknout síť evropských onkologických center, která by měla úzce spolupracovat.

Česká republika chce ostatní evropské země inspirovat v programech včasného záchytu nádorových onemocnění, takzvaných screeningů. K vyšetřování rizika rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku a od letoška i plic by také v ČR mohly přibýt další. "Začali jsme debatovat o screeningu rakoviny prostaty, je třeba ho začít jako evropský program. My jako Česká republika chceme připravit standardy a nabídnout je Evropské unii," doplnil Válek.

Ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi by podle Válka měly brzy vzniknout nové standardy těchto vyšetření, protože poslední pocházejí z roku 2003. V různých zemích unie navíc lidé mají možnost nechat se vyšetřovat na různé druhy rakoviny, což by se podle Válka mělo sjednotit.

Dalším tématem jednání ministrů je očkování. "Chceme podporovat všechny typy vakcinace, není to jenom covid, ale všechna další infekční onemocnění. Chceme evropským obyvatelům nabídnout široce dostupné očkování zdarma a nejaktuálnější typ vakcíny," dodal.

Na jednání se on-line připojí také ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško. "Co se týče Ukrajiny, chceme zvýšit kvalitu péče na Ukrajině včetně některých změn, které se týkají vzdělávacího systému," řekl Válek. Podle něj je třeba zajistit, aby lidé léčení jako uprchlíci v evropských zemích dostali stejnou péči i po návratu do vlasti. "Budeme diskutovat i s ukrajinským ministrem zdravotnictví, co od Evropské unie potřebují," dodal.

Součástí neformálního setkání ministrů bude jednání zástupců řídicí rady evropského Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) s výrobci vakcín na covid-19, firmami Moderna a Pfizer/BioNTech. Unie chce změnit smlouvy tak, aby nemusela dál odebírat miliony dávek vakcín, které nepotřebuje, a mohla nastavit do budoucna jiný systém. "Jsem si jistý, že máme s farmaceutickým firmami stejný cíl, a to zajistit evropským občanů mlevné a široce dostupné vakcíny a jejich nejnovější typ," uvedl.