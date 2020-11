Epidemie covid: Počet úmrtí v Česku přesáhl 6000, přírůstek nakažených klesá

Do dnešních 18:00 laboratoře odhalily 2087 pozitivních testů na koronavirus, proti pátečnímu podvečeru je to zhruba o 1600 méně a o téměř 2000 méně než minulou sobotu za stejnou dobu. Mírně ubylo i hospitalizovaných. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Podle jeho posledních údajů je v nemocnicích 7200 lidí s covidem, přibližně o 40 méně než v předchozí den. Stav 1100 hospitalizovaných pacientů je těžký.