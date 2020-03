Epidemii nečelíme, ujistil ministr Vojtěch. Počet nakažených ale růst může

"Není důvod k jakékoli panice, k jakékoli hysterii, k vykupování potravin. Situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou. Nečelíme žádné epidemii, která by se šířila na území České republiky, byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v následujících dnech," řekl Vojtěch, když před poslanci vypočítával dosavadní opatření státu proti šíření nového viru.

Ministr na výtky předsedů poslanců ODS a TOP 09 Zbyňka Stanjury a Miroslava Kalouska hájil rozhodnutí o konání nadcházejícího Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě bez diváků. Zdůraznil, že se tak stalo po debatě s epidemiology. Stanjura poukazoval například na to, že na utkání hokejové extraligy chodí tisíce diváků, a Kalousek zmínil Matějskou pouť.

Další restrikce hromadných akcí probere bezpečnostní rada ve středu. "Velmi pravděpodobně, a já to budu i navrhovat, uděláme opatření obdobná těm, která vidíme například ve Francii, v Německu nebo ve Švýcarsku. Stanovíme nějakou kritickou hranici osob, které se mohou shromažďovat, a zbytek akcí nebude dočasně povolen. Detail budeme bezesporu řešit," řekl Vojtěch. Ministerstvo vnitra navrhne zřejmě zákaz akcí nad 5000 účastníků. "Já si myslím, že těch 5000 jako ve Francii by stačilo," řekl Hamáček odpoledne Radiožurnálu.

V Česku bylo testováno 262 lidí. Všech pět pacientů, u nichž se nakažení potvrdilo, jsou v izolaci na infekčních klinikách, zopakoval ministr. V domácí karanténě je podle něho více než 300 lidí. Orgány ochrany veřejného zdraví dělají podle Vojtěcha svou práci a situaci zvládají.

Ministerstvo zdravotnictví nyní podle ministra usiluje o to, aby lidé, u nichž se objeví symptomy, byli testováni na přítomnost koronaviru přímo doma a nemuseli do zdravotnických zařízení. Mohlo by se s tím podle něho začít od konce týdne, bude zřízeno jedno telefonní číslo, na které budou moci lidé volat.

Ohledně ochranných roušek a respirátorů je podle Vojtěcha situace kvůli značné poptávce komplikovaná na celém světě. V Česku se musí zajistit podle něho nejprve do nemocnic a následně dalším zdravotníkům, jako jsou praktičtí lékaři nebo stomatologové, a také lékárníkům. Aby tyto ochranné prostředky sháněli obyvatelé, není podle ministra úplně namístě.