FN Brno má k očkování proti covidu registrovaných 1500 dětí ve věku 5-11 let

Nemocnice začala očkovat děti do pěti do 11 let ve čtvrtek, kdy podala dávku 96 dětem. Druhým očkovacím dnem bude úterý, kdy by se opět v době od 12:00 do 17:00 měla očkovat stovka dětí.

"Ve čtvrtek prodloužíme dobu od 7:00 do 17:00, takže počítáme s tím, že očkování dostane 200 dětí," uvedla Plachá. Od 7:00 do 17:00 by se mělo očkování uskutečnit i mezi svátky v úterý a ve čtvrtek. Podle Plaché je možné, že termíny příští týden ještě přibydou, takže by se dostalo na více lidí.

Nemocnice minulý týden dostala 6000 dávek vakcíny pro očkování dětí. Zhruba třetina posloužila pro další nemocnice jako například Znojmo nebo Břeclav, zbytek si nechala. V ČR je asi 800.000 dětí ve věku od pěti do 11 let. Registrace k očkování dětí se spustila v noci na minulé pondělí. Jen za první den rodiče registrovali tisíce dětí. V ČR je 300.000 dávek vakcíny pro děti tohoto věku.