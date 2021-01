Hamáček: Česko by mělo zůstat v 5. stupni, než se uvolní nemocnice

Index PES zůstává na 70 bodech ze sta, pátý den se drží ve čtvrtém stupni. V minulém týdnu byly denní přírůstky nakažených o třetinu až skoro polovinu nižší než o týden dříve, což Hamáček přičítá tomu, že zabralo zpřísnění opatření z přelomu roku. "Neznamená to ale důvod k velkým oslavám, ta absolutní čísla jsou stále vysoká," řekl.

Počet lidí, kteří leží s covidem-19 v nemocnicích, klesl podle posledních statistik o téměř 150 na 6330. Hamáček dodal, že to jsou stále velmi vysoká čísla. "Věřím, že ještě nějakou dobu ve stupni pět zůstaneme," uvedl.

Zmínil, že okolní země s lepší epidemickou situací opatření aktuálně nerozvolňují. Zapracovávají také do svých predikcí a plánů tzv. britskou mutaci koronaviru, která je výrazně nakažlivější. "Pokud by se na našem území rozšířila, znamenalo by to nárůsty v počtu nemocných," varoval vicepremiér.

Za nejvhodnější by považoval, aby za současných přísných opatření dostaly nemocnice dostatek času, aby se vyprázdnily a obnovily i neakutní péči. "Naší ambicí by mělo být stlačit nárůsty k 1000 až 2000 případů denně, poté bychom měli mluvit o nějakém uvolňování," uvedl.

ČSSD podle něj podpoří na dnešním jednání vlády otevření papírnictví, obchodů s oblečením a botami pro děti a prodejen se spodním prádlem, což ohlásil o víkendu premiér Andrej Babiš (ANO). "Pokládáme to za logickou úpravu, která neznamená zvýšené riziko z hlediska epidemie," uvedl Hamáček. Vidí to ale jako maximum možného, prostor pro masivní rozvolňování pravidel podle něj aktuálně není.