Hamáček přiznal problémy rezervačního systému. Vyhodnotí se za 14 dní

Systém v pátek vykazoval například problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které chodily se zpožděním. První volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. Premiér Andrej Babiš (ANO) však v pátek odmítal kritiku, že systém nefungoval, takové zprávy označoval za dezinformace. Hamáček dnes při tiskové konferenci v pražském sídle ČSSD uvedl, že při startu "měl systém své potíže".

Ministerstvo vnitra podle Hamáčka uplatnilo k funkčnosti systému některé připomínky. "Nebyly přijaty a vypořádány," uvedl. Proto je rád, že kabinet spolu s vakcinační strategií přijal usnesení, aby ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) do 14 dnů od spuštění systému připravil vyhodnocení jeho fungování.

Po dvou týdnech bude podle Hamáčka prostor pro případné úpravy. "Nemá to cenu hodnotit po dvou dnech. Já s překvapením sledoval, jak celá opozice už tři hodiny po startu věděla, že je vše špatně a jak by to dělali jinak," uvedl. Systém by se měl po 14 dnech "pilotního provozu" vyhodnotit a doladit.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla dnes ráno ČTK sdělil, že na očkování se dosud zaregistrovalo 155.389 lidí starších 80 let. Z toho 45.655 seniorů si rezervovalo i termín. Seniorů nad 80 let v ČR žije zhruba 441.000. Babiš o víkendu řekl, že Dzurillu navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. "Medaile se rozdávají až po bitvě. Až tu epidemii zvládneme, tak můžeme rozdávat medaile. Pokud bude za co," prohlásil Hamáček.