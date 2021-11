Iniciativa vyzvala k očkování třetí dávkou u milionu lidí za týden

V Česku je podle iniciativy 2,4 milionu lidí, kteří mohou dostat posilující dávku vakcíny a ještě ji nedostali. Více než 70 procent z nich ji přitom podle sociologického šetření společnosti PAQ chce, uvedli autoři výzvy, mezi které patří ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral, chirurg Pavel Pafko, neurochirurg Vladimír Beneš, sociolog Daniel Prokop nebo ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) René Levínský. "Víme, že lidé po posilující dávce díky vysoké imunitě v nemocnicích takřka nejsou. Pojďme snížit tlak na nemocnice tím, že je společně okamžitě naočkujeme," uvedli.

Některé moravské nemocnice již nepřijímají nové pacienty a v Čechách se podle prognózy nemocnice naplní v příštích dvou týdnech, uvedla iniciativa. V týdnu od 6. prosince podle ní zemře na covid-19 v Česku přibližně 1400 lidí. "Pokusme se, aby naše zdravotní sestry a lékaři opět nemuseli trávit Vánoce mimo okruh svých blízkých a bez jakéhokoliv odpočinku!" vyzvala.

Na posilující dávku vakcíny podle výzvy čeká více než 1,5 milionu zájemců. Přitom už naočkování milionu lidí může změnit dynamiku epidemie, která nyní stále zesiluje, a ochrání za měsíc od zahájení akce před hospitalizací 3000 lidí, před vážným průběhem covidu-19 téměř 500 pacientů, uvedli signatáři. "Efekt bude ve skutečnosti ještě větší, neboť mimo rizika hospitalizace snižuje posilující dávka i riziko přenosu," dodali. Upozornili, že další dávku vakcíny při jejich akci mohou dostat i lidé s nedokončeným očkováním, které je obvykle dvoudávkové.

Iniciativa uvedla, že vakcín je dost a má i IT nástroje, které umožňují její plán splnit. "Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy. Prosíme všechny ambulantní lékaře a další zdravotníky, aby se do naší iniciativy zapojili a pomohli s očkováním ve svém regionu. Dále prosíme dobrovolníky nezdravotníky, kteří chtějí pomoci s logistikou a administrativou, ať se také zapojí," vyzvala. Zájemci se mohou hlásit na jejím webu www.lekaripomahajicesku.cz.

Posilující, zpravidla třetí dávku očkování, která podle vakcinologů výrazně zvyšuje ochranu proti covidu-19, dostalo zatím v ČR přes 780.000 lidí. Nárok na přeočkování mají lidé v současné době šest měsíců po dokončeném předchozím očkování. Od 1. prosince bude lhůta zkrácena na pět měsíců pro lidi nad 60 let. Počet lidí s nárokem na přeočkování tak stoupne právě na 2,4 milionu, což je více než třetina všech dosud očkovaných lidí.