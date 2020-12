Inzerát na podporu očkování se nepovedl. Kritizují ho experti, opozice i Babiš

Z nedávného průzkumu agentury STEM, který si nechalo vypracovat ministerstvo zdravotnictví, podporuje plošné očkování proti koronaviru 52 procent lidí. Dalších 16 procent občanů váhá. Právě ty by mohla přesvědčit kampaň na podporu této myšlenky.

V tomto týdnu apelovali na její vznik také zástupci opozice. Poslanec Dominik Feri (TOP 09) na sociální síti konstatoval, že bez očkování se nikam nehneme. „Proč už teda měsíc, dva, neběží slibovaná kampaň na podporu očkování ministerstva zdravotnictví? Dělá v tom baráku vůbec někdo něco? Zdá se, že čekají, že to za ně zase vymyslí dobrovolníci,“ uvedl.

Bez očkování se nikam nehneme a budeme pořád hlídat PSA a zavírat a otevírat. Proč už teda měsíc, dva, neběží slibovaná kampaň na podporu očkování ministerstva zdravotnictví? Dělá v tom baráku vůbec někdo něco? Zdá se, že čekají, že to za ně zase vymyslí dobrovolníci. — Dominik Feri (@DominikFeri) December 7, 2020

Resort zdravotnictví tento týden představil první výsledek kampaně. V novinovém inzerátu se snaží lidem vysvětlit, proč by se měli nechat proti nemoci očkovat. Odmítá v něm také některá nepravdivá tvrzení o vakcinaci. Kritici inzerátu poukazují na nepovedenou grafickou podobu inzerátu i na jeho nevhodnou formu.

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová na twitteru inzerát rozebrala. Upozornila například na nevhodně zvolené titulky, které si podle jejího názoru „lidé spojí a budou se domnívat, že je to proti očkování“.

@ZdravkoOnline Určitě jste to mysleli dobře. Proč je to tedy špatně? pic.twitter.com/VpUDceGdL9 — Denisa Hejlova (@DenisaHejlova) December 10, 2020

Oficiální komunikaci ministerstva v tomto duchu kritizoval i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Nechci kolegům radit, ale tohle všechny jen vyděsí,“ napsal na twitteru. „Tohle vypadá jako inzerát anti-vax lobby,“ připojil se k výtkám prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Hejlová vytkla autorům inzerátu i volbu obrázku. „Jehla lidi vystraší, vzbuzuje nepříjemné emoce. To je odradí od přečtení textu,“ konstatovala. Odbornici se nelíbí ani opakování dezinformací v textu. „Spáčský efekt povede k tomu, že si lidé zapamatují, že si to někde přečetli v novinách, a tím pádem by na tom mohlo něco být,“ dodala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ministerstvo rovněž podrobil kritice. „Musí připravit nějakou kampaň. Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, který byl úplně katastrofální, poznamenal s tím, že již volal ministrovi Janu Blatnému (za ANO), aby si našel pořádné marketéry. Kampaň má navíc podle názoru předsedy vlády zpoždění.