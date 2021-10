Koalice Spolu: Pojišťovny by kvůli očkování měly oslovit rizikové skupiny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro zrychlení očkování proti covidu-19 by měly zdravotní pojišťovny rozeslat rizikovým skupinám informační materiál, který by představil výhody očkování a vyvrátil mýty s ním spojené. Větší roli by měli hrát také praktičtí lékaři, uvedl v dnešním stanovisku AntiCovid tým koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).