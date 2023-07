Cestovky v tom jsou samy. Pojišťovny jim kvůli státu neproplatí náklady na storna zájezdů na Rhodos

"Takový nárok nelze uplatnit, protože mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří neexistuje žádné pojištění, které by to umožňovalo," řekl ČTK šéf komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Tato situace jde podle něj na vrub jednotlivých kanceláří, u kterých si klienti dovolenou zakoupili. Není to pro ně někdy snadné, ale CK jsou vůči klientům většinou vstřícné a nabízejí změnu termínu, destinace nebo vrácení peněz, dodal.

Klienti, kteří na Rhodos odcestovali poté, co požár vypukl a jejich cestovní kanceláře či agentury jim řekli, že je situace v pořádku, by měli na daného prodejce podat hromadnou žalobu, míní expert společnosti Vindicia Tomáš Beck. Vindicia se zaměřuje na odškodnění. "Poškozený by si měl nechat vyčíslit újmy, a to na majetku, zdraví, psychickou újmu za zničenou dovolenou, případně i strach o život. Pokud došlo i ke zranění či jiným zdravotním problémům, pak je prostor nechat se odškodnit od cestovní kanceláře či z cestovního pojištění," uvedl.

V případě, že by ministerstvo zahraničních věcí vydalo plošné doporučení na Rhodos necestovat, klienti by podle něj měli trvat na vrácení peněz či změně destinace a především na Rhodos neletět. "Pokud by odjeli i přes zákaz či doporučení necestovat do dané destinace, pojišťovny by vzniklé újmy nemusely proplácet," řekl.

Pokud ministerstvo zahraničních věcí (MZV) vydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, CK podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže nemají povinnost tam zájezdy rušit. Je však zvykem, že tak činí a doporučení respektují, dodal. O pomoc s náklady spojenými s rušením zájezdů nebo přeložením do jiných destinací mohou CK požádat ministerstvo pro místní rozvoj.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v současnosti cestu na Rhodos nedoporučuje, a to ani do severní, požárem nezasažené části ostrova. "Já bych byl velmi opatrný, protože z našich zkušeností víme, že například vítr se dokáže otočit o 180 stupňů velmi rychle. A pak samozřejmě může být třeba v nebezpečí celý sever," upozornil dnes vpodvečer Vlček v pořadu Interview ČT24.

Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours ze skupiny DER Touristik Eastern Europe nabídnou klientům, kteří mají na severní část řeckého ostrova Rhodos odletět ve středu nebo ve čtvrtek, bezplatnou změnu zájezdu. Lidé, kteří si pobyt zakoupili do jižní části ostrova, mohou využít bezplatné změny i bezplatného storna. CK Blue Style dává klientům, kteří mají odlet na Rhodos naplánovaný do konce července, možnost změny destinace nebo termínu zdarma.

V Řecku se odehrála podle místní policie dosud největší evakuační operace. Způsobily ji lesní požáry, které vypukly na ostrově Rhodos a v sobotu dopoledne se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě. Turistické lokality Kiotari či Lardos zavalil hustý dým. Podle místních médií bylo evakuováno na 20.000 lidí, podle AFP na 30.000.