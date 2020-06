Ministerstvo zdravotnictví chystá propagaci aplikace eRouška

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví chystá propagační kampaň pro mobilní aplikaci eRouška, směřovat by měla do podzimních měsíců. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Aplikace má být využitelná v systému takzvané chytré karantény, která má v Česku usnadňovat odhalování nových případů nemoci covid-19.