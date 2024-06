ROZHOVOR | Lidé mají větší hrůzu z vystupování, než ze smrti, říká Vojnar pro EZ. Ministr Vojtěch mu z ní v uších dodnes

Nejdřív pojďme začít u vás. Zajímá mě vaše životní cesta, především to, jak jste se vlastně dostal od vystupování v kapele T-Boyz k lektorování a tréninku řečnických a prezentačních schopností? To je asi dost dlouhá cesta.

Nějakou chvilku to trvalo, ale nebylo na tom nic krkolomného, jak by se na první pohled mohlo zdát. Od hudby je jen krůček k moderování, což se po konci se zpěvem stalo na dlouhou dobu hlavní a dnes stále ještě je i významnou částí mých aktivit. Od toho pak zase byl jen krůček k herectví, což také stále aktivně provozuju. No a vlastně kombinace vystupování, řeči a vciťování se do nějaké role je to, co se v řečnictví a prezentaci využívá. Nebo by alespoň mělo. Řeč těla, rétorika, jak zaujmout, zabavit, vysvětlit, rétoricky čistě říct, prodat sebe i své téma, to je jenom takový nutný základ kohokoliv, kdo chce před lidmi na „pódiu“ obstát.

Sám jsem byl v počátcích svého veřejného vystupování strašný trémista, který měl obrovský problém ze sebe vypravit před lidmi větu. Časem jsem si s tím nějak poradil, ale trvalo to fakt dlouho. Kdybych tedy tehdy přišel k vám, jak byste si s mým problémem poradil? A za jak dlouho se dá z trémisty udělat sebevědomý řečník?

Záleží na tom, v čem ten problém s mluvením před lidmi tkví. Není na tom nic nenormálního. 85 procent lidí má obecně větší hrůzu z myšlenky na veřejné vystoupení, než z myšlenky na vlastní smrt. Nemáme to jako lidi z různých důvodů rádi. Tím nejčastějším problémem bývá traumatický zážitek z dětství nebo období dospívání. A pokud tam není, tak je to většinou čistě problém našeho ega, strach ze selhání, z hodnocení, ze ztrapnění se. Takže nejdřív bychom zjistili, kde ten problém je, pak bych vás naučil, co a jak správně dělat, vysvětlil, čeho se vyvarovat a pak bychom vše spolu natrénovali v bezpečném prostředí. Už to, že máte know-how, vám na klidu celkem přidá. Ale pak je tu to nejtěžší. Jít do terénu a tam si ten nekomfort obrušovat v boji. Bez zkušeností a postupného mistrování se to nevyřeší. U mě stačí trénink dva až tři měsíce a pak tak půl roku častějšího „vystupování“ a je z vás velmi slušný vyklidněný pódiový profík.

Přesně tak, u mě taky zabralo až to - zprvu bolestivé - „obrušování praxí“. Nicméně, pojďme si to rozebrat. Co se vlastně děje v hlavách a tělech normálních lidí, když z ničeho nic mají vystupovat před lidmi a proč u toho spousta z nás zamrzává?

Spustí se obranný mechanismus. Mozek vygeneruje nejhorší možné scénáře, a protože pro nás je představa totožná s realitou, začne na to fyzická schránka reagovat taky „správně“. Zmrzni – uteč – bojuj. Buď ze sebe nevydáme ani hlásku anebo lítáme po pódiu jako splašení a drmolíme páté přes deváté.

Vaše služby – nebo služby jiných profesionálů v oboru – využívají i mnohé z veřejně známých osobností. S kým nejzajímavějším jste pracoval a kdo naopak by – například z politiky – podobný trénink potřeboval nejvíc?

Ano. chodí za mnou i moji "kolegové" z branže, mám na svědomí několik moderátorů, které vídáte denně na obrazovkách, ale jejich jména si nechám pro sebe. Stejně tak ne nepodstatná část mých klientů se rekrutuje z řad politiků. Pořád jsou nějaké volby. Ale jejich jména si také nechám pro sebe. Jsem něco jako farář. Jako sůl by to potřebovala většina z nich, ale zase na druhou stranu, nejsou obecně špatní. Vadí mi, že Fiala, který byl docela dobrý, teď sklouznul do hrozné robotičnosti. Kdo byl naprosto „pekelný", byl svého času ministr zdravotnictví Vojtěch. Jeho "eeeeee" po každém druhém slovu mi zní v uších dodnes.

Pojďme zpět na obecnou rovinu. Proč jsou podle vás řečnické a prezentační schopnosti v dnešní době tak důležité a jak mohou tyto dovednosti ovlivnit například kariérní růst?

Protože komunikace je základ všeho. Komunikujeme se svým okolím neustále. Se světem, s lidmi. I když mlčíme a sedíme, tak je to komunikace. A každý den něco prezentujeme (prodáváme). Sebe, svůj názor, svůj pohled na věc, výrobek, službu, reprezentujeme firmu, tým, komunitu. Pokud se to naučíme správně a nebudeme se toho bát, automaticky se zařadíme mezi úzké procento „výjimečných“. A tím stoupne naše cena na trhu, vizibilita a pokud k tomu máme ještě jinou přidanou hodnotu, jsme všude kandidátem číslo 1.

Kdo tedy jsou lidé, kteří za vámi do Seba Academy vlastně chodí a s jakými problémy jim pomáháte?

Do akademie za námi chodí ta nejširší škála klientů a z důvodů, které si jen dokážete představit. Komunikace a sebeprezentace se opravdu hodí úplně každému. Ale hlavně je to díky široké paletě témat, které umíme řešit a na které zvládneme připravit a vytrénovat. Od čehokoliv, co vás potká v offline světě – rétorika, řeč těla, prezentační dovednosti, prodejní dovednosti, asertivita, time management, ovlivňování, vyjednávání, obchodní dovednosti, přes online – sociální sítě, jejich algoritmy, střih videí, až po umělou inteligenci a její promptování. Vhodným kombinováním témat dokážeme připravit na jakoukoliv komunikační výzvu jak jednotlivce, tak celé obchodní či manažerské týmy. Do našeho portfolia tak patří osobní mentoringy, otevřené workshopy, školení ve firmách a také přednášky.