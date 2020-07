Není opětovný návrat roušek přehnaný? Epidemiolog se vyjádřil jasně

"Jsou mírně přehnaná. Myslím, že opatření nazvaná jako preventivní jsou víceméně represivní,“ nechal se epidemiolog slyšet v rozhovoru pro Český rozhlas Plus s tím, že by ale býval raději za rychlejší testování a trasování kontaktů, bez něhož není v naší moci zastavit nárůst nemocných.

Kritikou nešetřil Beran ani směrem k ministerstvu zdravotnictví, které nemělo dopustit, aby laboratoře poskytovaly výsledky testů nemocným a hygienikům do dvou dnů. "Laboratoře jsou schopny vyrobit výsledky do 24 hodin, a aby na to měly 48 hodin, je špatně,“ vyjádřil svůj názor. Kdyby byly známy do jednoho dne, podařilo by se do dvou dnů zjistit všechny jejich kontakty.

"Reálně to ale chodí tak, že ti lidé, kteří jsou pozitivní, tak pak volají svým známým a dalším kontaktům, aby si sami zašli na covid test. To je vůbec nejdůležitější. To, že budeme nosit roušky, je až sekundární, protože se nám budou pořád multiplikovat nové případy z kontaktů. Když kontakt necháme tři čtyři dny běhat pozitivní, jak se nám to stalo na severu Moravy, tak je to velmi špatné,“ konstatoval lékař.

Klinický psycholog Radek Ptáček z Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zároveň také varoval před špatným informováním lidí, které se může neblaze podepsat na lidské psychice a zvyšovat úzkost.

"Kdyby byla přísnější opatření zase zavedena, tak se tomu všichni přizpůsobíme a zas budeme doufat, že ta rozhodnutí dělají odpovědní politici. Nicméně opětovné nasazení roušky vyvolá ve všech hlavách velký otazník, který bude směřovat buď k úzkosti, nebo k rezignaci na celou situaci,“ uzavřel s tím, že jsou Češi poměrně disciplinovaní.