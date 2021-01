Odměny lékařům nebudou být posuzovány jako mimořádný příjem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mimořádné koronavirové odměny zdravotníků nemají být posuzovány jako mimořádný příjem podle insolvenčního zákona a zahrnuty do splátky oddlužení. Je to závěr Vrchního soudu v Praze, který vyhověl odvolání zdravotní sestry. Píše o tom dnes server Česká justice. Podle soudu by bylo amorální vzít zdravotníkům v oddlužení tyto mimořádné odměny.