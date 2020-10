Pandemie ve Slezsku se zhoršuje. Za týden přibylo 1261 nakažených covidem

Vyplývá to z informací, které pravidelně zveřejňuje hejtman Ivo Vondrák (ANO). Podle grafů chytré karantény statistika minulý pátek udávala 7639 nakažených, k dnešku jich je vedeno 8900.

Je více než zřejmé, že se situace s epidemií stále zhoršuje. Přibývá i hospitalizovaných, zatím nikoliv dramaticky v oblasti těžkých případů a bez nutnosti využívat UPV (viz připojený krajský dashboard, který sleduje lůžkové COVID+ kapacity). pic.twitter.com/5OLG2xWl4M — Ivo Vondrak (@ivondrak) October 2, 2020

Podle údajů chytré karantény je aktuálně hospitalizováno 75 lidí, což je o 22 lidí více než minulý pátek, kdy v nemocnicích bylo 53 nakažených. V souvislosti s covidem-19 zemřelo už 105 lidí, tedy pět během týdne, minulý pátek byl počet zemřelých 100. Aktuálně nemocných je v regionu 3012 osob, minulý pátek jich bylo 2116. Z nemoci se vyléčilo 5783 lidí.

Podle statistiky zveřejňované ministerstvem zdravotnictví představuje týdenní přírůstek rovněž 1261 nakažených. Celkový počet tak od minulého pátku vzrostl ze 7650 na 8911.

Statistika Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě zaznamenala týdenní nárůst nakažených o 925 lidí, před týdnem jich bylo 706, počet nakažených od počátku pandemie za týden vzrostl z 6943 na dnešních 7868. Data a údaje o nemocných se liší kvůli odlišnému zpracování údajů z různých zdrojů. Například data z chytré karantény do statistiky Moravskoslezského kraje zahrnují i nemocné pocházející z regionu, kteří žijí například v Praze. Vychází se z trvalého bydliště nemocného. Hygienici zase nakažené evidují až po provedeném epidemickém šetření.

V Olomouckém kraji čtyřiadvacetihodinový přírůstek nákaz novým typem koronaviru podruhé od počátku pandemie překročil 200 případů. Podle dnešních statistik ministerstva zdravotnictví bylo nově pozitivně testováno v kraji 228 lidí. Rekordní je i týdenní přírůstek. Oproti minulému pátku přibylo 1076 nemocných; předchozí týden to bylo 625 nově potvrzených případů. V souvislosti s onemocněním covid-19 je v kraji registrováno 29 úmrtí.

Dosavadní rekordní denní nárůst byl v kraji uplynulou sobotu a to 269 případů za 24 hodin. Poté počet potvrzených údajů klesal a to v souvislosti s prodlouženým víkendem, kdy se méně testovalo. Na 180 případů denně se statistiky opět vyhouply ve středu a poté také ve čtvrtek, vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo eviduje ve svých statistikách všechny nemocné s trvalým bydlištěm v kraji, čísla hygieniků se tak o něco liší. Hygienici k čtvrtečnímu podvečeru uvádějí 3304 potvrzených případů, což je o 872 více než před týdnem a o 169 více než předchozí den. V současné době je podle hygieniků nejvyšší počet aktuálně nemocných od počátku pandemie. "Celkový počet aktuálně pozitivních případů je 1374," uvedli hygienici. Minulý čtvrtek jich uváděli 871 a o týden dříve 520 aktuálně nemocných.

Nejvíc potvrzených nákaz covid-19 je na Olomoucku, kde hygienici evidují od počátku pandemie 1861 případů; minulý čtvrtek večer tam bylo 1469 případů. Počet případů však rychleji přibývá také na severu regionu. Na Šumpersku je podle hygieniků od počátku pandemie 432 nemocných oproti 254 z minulého týdne. Na Jesenicku je 117 případů, minulý týden jich tam byl přitom jen 62. Celkem 498 případů je dosud registrováno na Prostějovsku oproti 363 z minulého týdne. Na Přerovsku vzrostl počet nákaz za poslední týden o 112 na 396. Podle statistik Olomouckého kraje na www.krajpomaha.cz se dosud z nemoci v kraji vyléčilo 1901 lidí a testováno dosud bylo 41.792 lidí.

Na epidemickou situaci a vzrůstající počet nákaz reagovaly i nemocnice v kraji. Kromě toho, že rozšiřují kapacitu odběrových místa, rozhodla se Fakultní nemocnice v Olomouci odebírat vzorky také v neděli. Nemocnice napříč Olomouckým krajem zakázaly či omezily návštěvy. K tomuto kroku se rozhodla přidat nově i některá sociální zařízení.

Školy by se naopak v kraji od příštího týdne uzavírat neměly. Podle Andrey Škurkové z olomoucké krajské hygienické stanice aktuálně nebude vydáno nařízení, které by se týkalo omezení osobní přítomnosti žáků na vysokých školách, středních a vyšších školách či uměleckých školách, řekla ČTK hygienička. Až na výjimky však nelze od pondělí 5. října na školách vyučovat zpět ani provozovat sportovní aktivity.

V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 24 hodin rekordních 334 potvrzených případů nemoci covid-19. Nejvíce v Brně, a to 113. Přibylo také jedno úmrtí a sedm hospitalizovaných. Celkem je v nemocnici 85 lidí. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.

Dosud byl rekordní počet kolem 300 za den. Po Brnu přibylo nejvíce lidí s nákazou v okrese Brno-venkov, a to 63, na Hodonínsku 55, na Znojemsku 34, na Blanensku 32, na Vyškovsku 19 a na Břeclavsku 18. Za týden přibylo 1223 potvrzených případů. Nejvíce jich narůstá ve věkové skupině od 25 do 34 let a od 45 do 54 let. "Nárůst počtu osob s pozitivním nálezem koronaviru odpovídá komunitnímu šíření viru v populaci tak, jak ho známe u jiných respiračních infekcí," uvedla Ciupek.

Podle ní je významným kritériem v hodnocení situace průběh onemocnění a nutnost hospitalizace. Oproti jaru je menší podíl hospitalizovaných. Na jaro se objevovaly desítky nakažených za týden, necelá pětina byla v nemocnicích. Nyní jsou stovky nakažených denně a v nemocnici jsou zhruba tři procenta. Z 85 hospitalizovaných je 14 ve vážném stavu, 33 ve středně vážném stavu, 35 má lehký stav a tři lidé nemají žádné příznaky.

V Jihomoravském kraji je od začátku pandemie k dnešnímu dni 6617 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví. Podle hygieniků zemřelo s nemocí 47 lidí v průměrném věku 80 let, přes 3300 lidí se vyléčilo.