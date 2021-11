Praktičtí lékaři si stěžují ministerstvu, že je administrativní úkony zdržují

Přitom ale musejí dělat závodní prohlídky, řešit agendu invalidních důchodů či ZTP. Praktikům by pomohlo, kdyby tyto činnosti mohli odložit. Nyní jim ale za nedodržení termínů hrozí sankce. Informovali o tom dnes ČTK.

Praktičtí lékaři popisují nynější stav tak, že se "začínají přehřívat". Největší zátěž pociťují v souvislosti s podáváním posilujících dávek očkování proti covidu. Mnohé ordinace fungují deset i více hodin denně. Minulý týden naočkovali praktici proti covidu přes 82.000 lidí. Kvůli nižšímu zapojení, než se na jaře očekávalo, praktiky před časem kritizoval hejtman Martin Kuba (ODS). Podle praktiků se do očkování zapojilo 2800 ordinací z asi 4100.

"Předpokládáme, že již tento týden praktici budou aplikovat zhruba 100.000 dávek týdně, z toho asi 65.000 posilovacích dávek. To vše ovšem za předpokladu, že se nezhorší epidemie a nebudeme mít více neodkladné práce s pacienty. Nezbytně nutně potřebujeme, aby nás ministerstvo oprostilo od zbytečné administrativy a dalších odložitelných činností. Zatím o to marně žádáme," uvedl Jakub Uher, národní koordinátor Sdružení praktických lékařů ČR (SPL).

"V současné chvíli jsme velmi přetížení, covid a s ním spojená agenda zabírá velkou porci naší činnosti, ošetříme stovky pacientů týdně. Bohužel nás zpomaluje veškerá byrokracie, ať už jsou to žádanky na testy nebo při vypisování neschopenek," uvedl praktický lékař Jiří Bartoš z Moravské Nové Vsi. Lékařka Ludmila Bezdíčková z Prahy 6 zase musela kvůli velkému náporu pacientů najmout další sestru a prodloužit ordinační hodiny. Pravděpodobně bude otvírat i v některé soboty jen pro očkování.

Praktici ale musí nadále vykonávat závodní prohlídky nebo k nim sepisovat výpisy z dokumentace. Pro správu sociálního zabezpečení řeší agendu invalidních důchodů, posuzování závislosti či ZTP. Vyšetřují seniory, zda mohou řídit motorová vozidla, zabývají se zbrojními průkazy. "U všech těchto vyšetření nás tlačí lhůty a hrozí sankce za jejich nedodržení. Přitom jsou to činnosti, které nejsou nezbytné a jejich odložení by praktikům uvolnilo kapacity pro péči o nemocné a pro očkování proti covid-19. Stačilo by k tomu rozhodnutí vlády, které by v nouzovém stavu tyto povinnosti o několik měsíců odložilo, stejně, jako se tomu stalo vloni na podzim a letos na jaře," uvedl předseda SPL Petr Šonka.