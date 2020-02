Pražské nemocnice mají dost roušek, na čtyři měsíce to ale nestačí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražské nemocnice mají nyní dostatečné zásoby roušek, dezinfekce či mýdla. Některé ale ještě čekají na doplnění rezerv tak, aby v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 ve světě splnily požadavek ministerstva zdravotnictví na doplnění rezerv na čtyři měsíce dopředu. V případě větších výpadků dodávek by do budoucna mohl být největší problém s nedostatkem roušek či respirátorů. Vyplývá to z odpovědí zástupců pražských nemocnic, které dnes oslovila ČTK.