Přínos vakcíny Pfizer pro děti převyšuje vzácná rizika, tvrdí FDA

Předtím rovněž v pátek výrobci této očkovací látky sdělili, že jejich vakcína při klinickém hodnocení u dětí od pěti do 11 let prokázala účinnost 90,7 procenta. Podrobnosti uvedli v informačních dokumentech zveřejněných před schůzkou komise externích odborníků, která by měla v úterý hlasovat o tom, zda FDA doporučí povolit tento preparát pro uvedenou věkovou skupinu.

Pokud FDA očkovací látku Pfizer/BioNTech pro děti ve věku pět až 11 let povolí, bude to první vakcína proti covidu pro tuto věkovou kategorii. Injekce by pak mohly být ve Spojených státech dostupné už začátkem listopadu, poznamenal Reuters.

Vakcíny Pfizer/BioNTech i Moderna Inc jsou spojovány se vzácnými případy zánětu srdce, myokarditidy, zejména u mladých mužů.