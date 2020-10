Prymula chce antigenní testy u zaměstnanců. Podle studie jsou však velmi nepřesné

"Čile komunikujeme s Hospodářskou komorou, kde se snažíme nastavit systém testování v jednotlivých podnicích. Tady by měl být model kombinovaný. Podniky by si uhradily test z hlediska materiálních nákladů, z hlediska vlastní aplikace by to byla potom pojišťovna," uvedl Prymula.

Testy by podle něj měla nakoupit pojišťovna. Osloví "škálu dodavatelů", uvedl ministr. Dodal, že rozhodující bude kvalita testovacího materiálu, jeho citlivost a další kritéria. Maximální cena by měla činit asi 120 korun bez daně z přidané hodnoty (DPH), s daní tedy zhruba 150 korun.

Antigenní testy podle studie neodhalí třetinu nakažených

Rychlé antigenní testy podle srovnávací studie českých odborníků neodhalí nemoc covid-19 asi u třetiny nakažených. Nákazu neodhalil tento typ testů ani u některých lidí s příznaky covidu-19. Studii prováděl tým pracovníků Ústavu lékařské mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pražské Fakultní nemocnice v Motole. Výsledky nemocnice oznámila v tiskové zprávě. Vláda dnes schválila zavedení plošného testování na koronavirus antigenními testy v domovech pro seniory či postižené.

"Výsledky studie jsou opravdu daleko za očekáváním. Celková senzitivita antigenních testů se podle našeho zjištění pohybuje pod hranicí 70 procent. Náš odhad byl přitom zhruba 85 procent," uvedl přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Pavel Dřevínek. "Dá se říct, že tři z deseti covid pozitivních pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají," doplnil.

Do studie se zapojilo zhruba 600 lidí, kteří v minulém týdnu přišli na odběrové místo motolské nemocnice a souhlasili se zapojením do studie. Byli to lidé ve věku od 11 do 78 let a věkový průměr testovaných byl 40 let. Aspoň jeden z příznaků covidu-19 na sobě pociťovala skoro polovina účastníků studie. Odborníci zkoušeli dva typy antigenních testů, jejichž výsledky ověřovali spolehlivými PCR testy. U jednoho typu antigenního testu byla spolehlivost na 67 procentech a u druhého jen na 63 procentech. U jednoho z typů antigenních testů se objevily u dvou lidí i falešně pozitivní výsledky.

Antigenní testy přinášejí výsledek rychleji než PCR testy, a to za 15 až 30 minut. Jsou také levnější než PCR testy. Při testování spolehlivějšími PCR testy trvá získání výsledků výrazně déle, podle motolské nemocnice asi čtyři hodiny.