Prymula vyzval Čechy, aby zůstali doma. Příští týden bude dál omezeno shromažďování

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 1,4. Příští týden bude podle něj zveřejněno po regionech, stejně jako predikce počtu hospitalizací.

"Světlo na konci tunelu je imunita národa. Ta může vzniknout dvojí cestou. Buď nákazu velký počet lidí prodělá, druhý faktor je vakcinace," řekl ministr. Žádná schválená očkovací látka ale podle něj zatím není a některé mají v posledních fázích vývoje problémy. "Bude trvat ještě tak dva měsíce, než se dostaneme na hodnoty, které budou přijatelné. A pak budeme muset v nějakém kombinovaném režimu nárůstu a poklesu vydržet ještě tak do poloviny příštího roku, kde bychom se definitivního světla mohli dočkat," dodal.

Počet nových případů podle něj není rozhodující. "Nejde nám ani tak o to, jestli máme 2000 nebo 3000 nově pozitivních, ale o to, jakým způsobem tato data ovlivňují náš systém a jeho kapacitu," řekl ministr. Záleží na tom, zda narůstají počty hospitalizovaných vyžadujících plicní ventilaci nebo počty úmrtí. "Tato data jsou naprosto reálná, opatření jsou proto naprosto namístě," dodal.

Byl mi založen Twitter. Děkuji kolegům ze @ZdravkoOnline. Chci požádat všechny naše spoluobčany, aby využili deštivého prodlouženého víkendu k tomu, aby zůstali doma. Četli si knížky, dívali se na filmy a užívali si rodinu. A nainstalovali si @RouskaE. Pomohou omezit šíření viru. — Roman Prymula (@profesorPrymula) September 25, 2020

Testovací kapacita by se měla podle Prymuly navýšit na 30.000 testů denně, současná je asi 23.000. "Páteřní síť v nemocnicích by měla dále narůstat z 8000 na 12.000," uvedl. V současné době se podle něj zapojuje akademický sektor. "Díky pojišťovnám se daří nalézat model, jak tato pracoviště zaplatit," dodal.

Odběrová centra u největších nemocnic mají podle Prymuly fungovat osm hodin denně a udělat aspoň 1000 odběrů denně, u regionálních nemocnic by měla být otevřena aspoň pět dní v týdnu s podobnou kapacitou. Ostatní centra by měla fungovat aspoň tři dny v týdnu a čtyři hodiny denně.

"Veškeré procesy jsou nastaveny tak, aby se výsledek vyšetření dostal k pacientovi maximálně do 48 hodin od odběru," sdělil Prymula. Státem a pojišťovnami garantovaná odběrová centra a laboratoře budou mít povinnost se zapojit do hlásících systémů ÚZIS, jako je Integrovaný systém infekčních nemocí a e-žádanka, kterou praktičtí lékaři a hygienici hlásí osoby, které mají nárok na test. Musí mít také funkční objednávkový systém a systém informování pacientů o výsledku. "Podmínkou pro úhradu odběrů a vyšetření ze strany zdravotních pojišťoven je splnění předem definovaných podmínek, včetně zapojení do všech hlásících systémů," uvedlo ministerstvo.

Prymula, který na ministerstvu zdravotnictví působil do konce května a poté odešel na úřad vlády, se domnívá, že z dnešního pohledu bylo rušení protiepidemických opatření rychlejší, než by bylo optimální. Podceněné byly podle něj hlavně letní měsíce.

Příští týden budou podle Prymuly vydána další opatření omezující shromažďování. "Opatřeními, která jsme udělali, jsme schopni reprodukční číslo srazit někam k 1,2. Ale potřebujeme ho dostat pod jedna," řekl Prymula. Nyní je reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden člověk s nákazou, 1,4. Reprodukční číslo pod jedna znamená, že počet nakažených se bude snižovat.

Prymula připomněl, že některé země, například Británie, mají povoleno shromažďování jen do šesti lidí. Podobné počty jsou podle něj i v jiných zemích. V Česku se podle něj bude omezovat počet lidi při volnočasových aktivitách nebo aktivitách, které nejsou zásadní.

Opatření dopadající na ekonomiku neplánuje. "Pokud bychom zavřeli restaurace, tak by se stejné aktivity přesunuly do domácností, což by bylo ještě horší, protože tam by neplatila vůbec žádná omezení," dodal. Restauracím a barům už ministerstvo nařídilo mít zavřeno mezi 22:00 a 06:00 a omezit počet hostů počtem míst k sezení.

Nová mimořádná opatření nebude ministerstvo podle Prymuly vydávat každý den či dva, ale s většími rozestupy. Je podle něj třeba čas, aby bylo možné zjistit, jestli se na vývoji epidemie projevila. Navíc je chce předem probrat s ministry a vedením Prahy.